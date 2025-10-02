Απροετοίμαστη αποδεικνύεται η χώρα στην πρώτη μεγάλη κακοκαιρία του φθινοπώρου, με περιοχές σε Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Ιόνιο, αλλά και Αττική, να πλήττονται περισσότερο, ενώ τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο Παρασκευή.

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, ενώ ρεκόρ βροχής σημειώθηκε στους Παξούς, όπου έπεσαν 100 τόνοι νερού, αλλά και στην Αττική όπου σε κάποιες περιοχές, μέσα σε λίγη ώρα, έπεσαν βροχές ενός μήνα.

Γειτονιές πλημμύρισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, περιουσίες βυθίστηκαν στο νερό, ενώ δεν έλειψαν το κυκλοφοριακό χάος και τα προβλήματα στις αστικές συγκοινωνίες.

«Πνίγηκε» το Αιτωλικό

Ο απεσταλμένος του MEGA στο Αιτωλικό Μεσολογγίου κατέγραψε τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρίας, με την πολύωρη καταρρακτώδη βροχή, που μετέτρεψε ολόκληρες γειτονιές σε λίμνες. Το νερό μπήκε σε σπίτια και έφτασε μέχρι και τους 25 πόντους. Η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες του Δήμου δίνουν μάχη με το χρόνο για την άντληση των υδάτων και την αποκατάσταση της περιοχής. Ωστόσο, η βλάβη στα αντλιοστάσια που δε λειτούργησαν, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι και τα φρεάτια που φράκαραν, δυσχεραίνουν το έργο τους

Προβλήματα και στην Καλαμάτα

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η Καλαμάτα δέχθηκε βροχόπτωση 40 τόνων ανά στρέμμα, μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε 12 περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ αρκετές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές από την εισροή νερού.

Παρά τις δυσκολίες, οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας, ωστόσο το ενδεχόμενο νέων βροχοπτώσεων προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και τους φορείς.

Βόλος, Παξοί, Γιάννενα

Στον Βόλο, στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διάδρομοι και εργαστήρια πλημμύρισαν και προκλήθηκαν ζημιές σε εξοπλισμό.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού έπεσε στους Παξούς φθάνοντας τα 100 χιλιοστά.

Στα Δερβίζιανα Ιωαννίνων, έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής, στα Θεοδωριανά Άρτας 79 , στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας 70 και στο Μουζάκι Καρδίτσας 64 χιλιοστά νερού.

Ένας τραυματίας από πτώση δέντρου στην Αττική

Από το πρωί, στο κέντρο της Αθήνας, η βροχόπτωση ήταν συνεχής. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, βουλωμένα φρεάτια πλημμύρισαν δρόμους και προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στη Γλυφάδα, ορμητικά νερά κατέληγαν στο οδικό δίκτυο. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, προβλήματα προκλήθηκαν και στις αστικές συγκοινωνίες. Για τουλάχιστον δύο ώρες, τέσσερις στάσεις του τραμ στα νότια προάστια ήταν εκτός λειτουργιάς, λόγω της συσσώρευσης υδάτων στις ράγες. Σε ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ ανέφερε πως η δυσλειτουργία αυτή προκλήθηκε από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.

Στο Κερατσίνι, κάτοικοι, υπό τον φόβο πλημμύρας, οχύρωσαν σπίτια και καταστήματα. Τοποθέτησαν αυτοσχέδιες σιδερένιες επεκτάσεις στις εισόδους.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού στο λεκανοπέδιο έπεσε στην Αγία Παρασκευή και το Περιστέρι, φθάνοντας τα 40 χιλιοστά.

Από την κακοκαιρία που σάρωσε την Αττική, έπεσαν δέντρα και στα Εξάρχεια, μια τέτοια πτώση προκάλεσε τον τραυματισμό ενός μοτοσικλετιστή, ο οποίος νοσηλεύεται και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε περιοχές όπως το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό, με τα προβλήματα να συνεχίζονται κυρίως στο Χαλάνδρι.

Τα πρώτα χιόνια – Πού θα χτυπήσει τη νύχτα η κακοκαιρία

Στα λευκά ντύθηκαν για πρώτη φορά φέτος, Όλυμπος και Καϊμακτσαλάν.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται: