Απεργία πείνας ξεκινούν έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές, μετά την αναχαίτιση πλοίων του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Την απόφαση τους ανακοίνωσαν με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία — όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ — είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος.

Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της.

Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν την πείνα και επιβάλλουν την στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα.

Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

Άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:

1) Πλούταρχος Βεργής, μέλος πληρώματος «Οξυγόνου»

2)Κυριάκος Βλαχόπουλος, μέλος πληρώματος «Παύλου Φύσσα»

3) Ιωάννα Βρεττού, μέλος πληρώματος «Παύλου Φύσσα»

4)Ευγενία Καββαδία, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”

5) Άννα Λαγωνικού, μέλος πληρώματος «Παύλου Φύσσα»

6) Κώστας Λαμπρίδης, μέλος πληρώματος «Παύλου Φύσσα»

7) Πάρις Λαυτσής, μέλος πληρώματος «Παύλου Φύσσα»

8) Νίκος Λιαπούρης, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”

9) Τάκης Πολίτης, μέλος πληρώματος «Παύλου Φύσσα»

10) Αγγελική Σαβαντόγλου, μέλος πληρώματος «Παύλου Φύσσα»

11) Κώστας Φουρίκος, μέλος πληρώματος «Παύλου Φύσσα»

GLOBAL SUMUD FLOTILLA

MARCH TO GAZA GREECE

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών

Η αντιπροσωπεία του March to Gaza βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μαζί με τον συγκεντρωμένο κόσμο έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, επιδιώκοντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ώστε να εκφράσουν τα αιτήματα τους.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, διαβεβαίωσε ότι οι 27 Έλληνες είναι εκτός κινδύνου, δεν τους έχει ασκηθεί βία και θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να τους παρασχεθεί προξενική συνδρομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων. Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή. Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή.»

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την επίθεση στο Global Sumud Flotilla

Ανακοίνωση για την επίθεση στον στόλο ελευθερίας εξέδωσε το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και μέλη ελληνικών και ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών οργανώσεων. Στηρίζουμε το διεθνές αίτημα για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας και την ελεύθερη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απευθύνουμε έκκληση για την προστασία όλων των ανθρώπων που επιβαίνουν στα σκάφη. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, μέλη της ελληνικής αποστολής βρίσκονται υπό κράτηση από τον ισραηλινό στρατό. Κάνουμε έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα για την ασφάλειά τους και την ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα.

Οι Έλληνες δημοσιογράφοι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό».