Ως «τρομοκρατικό περιστατικό» χαρακτήρισε η βρετανική αντιτρομοκρατική την επίθεση που σημειώθηκε σε συναγωγή του Μάντσεστερ, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ –σύμφωνα με τον βοηθό επίτροπο και εθνικό επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, Λόρενς Τέιλορ– οι αρχές εκτιμούν ότι γνωρίζουν ήδη την ταυτότητά του, ενώ ερευνούν αν ενήργησε μόνος του ή ως μέρος ευρύτερου δικτύου.

Σε δηλώσεις του έξω από τη Σκότλαντ Γιαρντ στο Λονδίνο, ο Τέιλορ ανακοίνωσε ακόμη άλλες δύο συλλήψεις σε σχέση με την υπόθεση.

«Μια επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας ανήμερα του Γιομ Κιπούρ είναι βαθιά σοκαριστική», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η αστυνομία «κινητοποιείται άμεσα» ώστε να ενισχύσει την ασφάλεια και να καθησυχάσει τις εβραϊκές κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη Ντάουνινγκ Στριτ ο Στάρμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός επέστρεψε εσπευσμένα στη Downing Street μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής των ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη, για να προεδρεύσει συνεδρίασης της κυβέρνησης σχετικά με το αιματηρό επεισόδιο.

Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές τρόμου, καθώς ο επιτιθέμενος προσπάθησε να εισβάλει με μαχαίρι στη συναγωγή, πριν ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς με χρήση πυρών.

🇬🇧 #UK: A man carried out an attack this morning in Crumpsall, Manchester, ramming his car into worshippers outside a synagogue before stabbing several people. Greater Manchester Police officers shot the suspect minutes after the attack began. Four people were injured by both… pic.twitter.com/ZA5dYSVUl7 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 2, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν έντρομοι

Ένας οδηγός, ο Γκάρεθ, δήλωσε στο BBC Radio Manchester ότι αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για τροχαίο δυστύχημα:

«Πλησιάζοντας πιο κοντά, είδαμε έναν άνδρα να αιμορραγεί στο έδαφος. Κάποιος φώναξε ”Είναι μέσα στο σχολείο ή στη συναγωγή”. Ο δράστης είχε μαχαίρι και προσπαθούσε να σπάσει το παράθυρο για να μπει. Η αστυνομία έδωσε προειδοποιήσεις, εκείνος δεν υπάκουσε και τότε άνοιξαν πυρ. Όταν προσπάθησε να σηκωθεί ξανά, τον πυροβόλησαν δεύτερη φορά».

Ο πρώην εθνικός συντονιστής αντιτρομοκρατικής, Νικ Άλντγουορθ, δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι δεν τον εκπλήσσει το περιστατικό, καθώς οι «σημαντικές θρησκευτικές εορτές αποτελούν επιπλέον παράγοντα ανησυχίας» για την εβραϊκή κοινότητα. Όπως εξήγησε, σε παρόμοιες περιόδους, η αστυνομία κινητοποιεί ιδιαίτερα ισχυρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία της.

Ο Άλντγουορθ ανέφερε επίσης ότι οι κύριες προτεραιότητες της αστυνομίας είναι τρεις:

Η διαχείριση του περιστατικού στον χώρο της επίθεσης.

Η διερεύνηση της χρήσης θανατηφόρας δύναμης από τους αστυνομικούς.

Ο προσδιορισμός αν ο δράστης ενήργησε μόνος του ή ως μέρος ευρύτερου δικτύου, καθώς και η αξιολόγηση τυχόν άλλης απειλής για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Καταδικάζουν βασιλική οικογένεια και πολιτικοί

Οι ηγέτες των τεσσάρων μεγαλύτερων βρετανικών κομμάτων καταδίκασαν την επίθεση. Ο Στάρμερ δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Mark Gardner του CST και τον δήμαρχο του Μάντσεστερ Andy Burnham, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκριση.

Η Κέμι Μπάντενοχ (Συντηρητικοί), ο Έντ Ντέιβι (Φιλελεύθεροι Δημοκράτες) και ο Νάιτζελ Φάρατζ (Reform UK) εξέφρασαν μέσω Twitter τη συμπαράστασή τους στα θύματα και την καταδίκη της επίθεσης.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, μέσω προσωπικού μηνύματος στα social media, τόνισαν: «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειες της φρικτής επίθεσης στη Συναγωγή Heaton Park. Το γεγονός ότι συνέβη ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιεράς ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου, καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο σοκαριστικό».

Τα μηνύματα των τοπικών ομάδων

Σοκ και θλίψη εκφράζουν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι για την επίθεση στη συναγωγή.

Συγκεκριμένα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε:

«Οι σκέψεις όλων στη Manchester United είναι με τα θύματα των τραγικών γεγονότων σήμερα στο βόρειο Μάντσεστερ και εκφράζουμε τη στήριξή μας σε όλους τους επηρεαζόμενους. #ACityUnited».

Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Σίτι τόνισε:

«Είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι από τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί στο Μάντσεστερ και στέλνουμε την υποστήριξη και τα συλλυπητήριά μας σε όλους όσους επηρεάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής».