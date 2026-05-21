Tρία τραπεζάκια για τη συλλογή υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και μία γιγαντοοθόνη έχουν στηθεί έξω από τον κινηματογράφο «Ολύμπιον» όπου σε λίγη ώρα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα.

Η απόφαση για τη γιγαντοοθόνη ελήφθη καθώς συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού εκτιμούν ότι η προσέλευση των πολιτών θα φτάσει ακόμη και τα 3.000 άτομα ενώ η χωρητικότητα της αίθουσας του κινηματογράφου δεν υπερβαίνει τα 600 άτομα. Ωστόσο από τη μέχρι τώρα προσέλευση των πολιτών δεν φαίνεται να επαληθεύονται οι εκτιμήσεις του επιτελείου της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ήρθα από τη Λαμία εδώ που γράφεται σήμερα ιστορία» δήλωσε στο Βήμα ο Λάμπρος Τσάπαλης, ο οποίος είχε κάνει απεργία πείνας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλώνοντας την αντίθεση του στην υποχρεωτικότητα των εμβολίων.

Μεταξύ των εθελοντών που βρίσκονται έξω από τον κινηματογράφο Ολύμπιον βρίσκονται και άτομα που είχαν πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις των Αγανακτισμένων την περίοδο των μνημονίων.

Το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για Δικαιοσύνη μπορούν… Να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προαναγγείλει τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο Ολύμπιον στις 18:30 και να καλέσει τους πολίτες στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Ο στενός «πυρήνας» των συνεργατών

Τα πρόσωπα που φαίνεται να βρίσκονται στο στενό πυρήνα των συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού είναι οι Μαρία Γρατσία, δικηγόρος και υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» εκλογές του 2023, Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του Συνασπισμού και του ΠαΣοΚ, ο οποίος μάλιστα φέρεται να έχει αναλάβει και το ρόλο του διευθυντή του πολιτικού γραφείου της, Γιάννης Χατζηαντωνίου, ο οποίος στο παρελθόν ήταν υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα. Αρκετά ενεργός στο νέο κομματικό φορέα εμφανίζεται και ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος εμφανίστηκε στη διαδικασία συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα, η οποία μεταδόθηκε σε live streaming στο Facebook.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα φέρεται να στηρίζει και η Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, η οποία είναι ιδρύτρια του δικτύου NOEMA Solutions, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, μάρκετινγκ, media relations και υποστηρίζει εταιρείες, ιδρύματα και οργανισμούς. Πολύ κοντά στο νέο κομματικό φορέα και δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού από την πρώτη στιγμή βρίσκεται και ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωυσίδης, ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί στη Ρωσία.