Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Οργή προκάλεσε η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο οδηγός της BMW που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, την ώρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν τα δύο θύματα, μητέρα και κόρη, που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ο ίδιος, ενώπιων των δικαστικών Αρχών, ανέφερε:

«Η απώλεια της ζωής τους, με την οποιαδήποτε δική μου εμπλοκή, αποτελεί γεγονός που με έχει καταρρακώσει, με έχει φέρει σε άθλια ψυχολογική και σωματική κατάσταση και ειλικρινά μετά βίας δύναμαι να απολογηθώ και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όντας κυριολεκτικά συντετριμμένος για τον θάνατό τους».

«Είναι τραγικό»

Ξαδέρφη της μητέρας σημειώνει στο MEGA και το «Live News»:

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι ασύλληπτο, είναι τραγικό να συμβαίνουν και να συνεχίζουν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όταν μάλιστα μαθαίνω ότι ένας άνθρωπος έχει ξανά προκαλέσει ατύχημα ή ατυχήματα. Δεν μπορώ ούτε να το σχολιάσω αυτό. Φαντάζομαι δεν θα είναι η τελική απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάθει και κάτι τρομερό. Συγγνώμη, να δίνεις 50.000 ευρώ, δηλαδή, αν το διαιρέσουμε, είναι από 25.000 ευρώ η αξία μίας ζωής;».

Και συμπληρώνει:

«Μου φαίνεται τραγικό και το να μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερος. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας θα του κάνει χαρές και θα έχει ανοιχτές αγκαλιές όταν θα τον δει. Εύχομαι δηλαδή να βιώσει μία τιμωρία έστω με τον τρόπο αυτό. Εμένα μου φαίνεται πολύ λάθος αυτή η ποινή. Συνηθίζω να λέω ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως κάποιες φορές πιστεύω πως θα έπρεπε να τα βλέπουν λίγο πιο καθαρά τα πράγματα».

Μαρτυρίες που «καίνε»

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως μέσω του «Live News» προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο»;

«Καθώς περπατούσα, άκουσα ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ακουγόταν σαν ο οδηγός να επιτάχυνε έντονα, με δυνατούς θορύβους από τη μηχανή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδαμε το αυτοκίνητο να περνάει με υπερβολική ταχύτητα. Τότε παρατήρησα ότι ο φωτεινός σηματοδότης για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ήταν κόκκινος, όμως το αυτοκίνητο συνέχισε και πέρασε τη διασταύρωση χωρίς να σταματήσει», αναφέρει μάρτυρας.

Ο Λούκας περιγράφει αποκλειστικά στο «Live News» λεπτό προς λεπτό την κούρσα θανάτου του 44χρονου οδηγού αλλά και την πορεία του αυτοκινήτου της άτυχης 57χρονης.

«Η BMW που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημά τους. Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Το αυτοκίνητο των δύο γυναικών εκτοξεύτηκε στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα.

Και συνεχίζει: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο οδηγός της BMW παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι η BMW κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Το όριο ταχύτητας στον δρόμο είναι περίπου 80 χλμ/ώρα και, κατά την άποψή μου, η BMW κινούνταν περίπου με 120–140 χλμ/ώρα. Το όχημα πήγαινε υπερβολικά γρήγορα και γι’ αυτό ο οδηγός δεν μπόρεσε να αντιδράσει εγκαίρως ώστε να αποφύγει τη σύγκρουση. Οι δύο γυναίκες έστριψαν με πράσινο, πήγαιναν κανονικά, δεν έκαναν τίποτα λάθος. Η αστυνομία έφτασε στα 10 λεπτά και το ασθενοφόρο 15-20 οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσουν».

«Όταν χτύπησε τη γυναίκα, ήμουν ο πρώτος που πήγα εκεί»

«Αυτός ο τύπος από την Αερογέφυρα που ξεκίνησε να έρχεται, έσκαγε τις ταχύτητες. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο πεντακόσια άλογα να σκάνε οι ταχύτητες. Ήρθαν από το χωριό, από τα προάστια του χωριού, από το βουνό, κατεβήκαν κάτω να δουν τι έγινε και οι άνθρωποι ήταν τρελαμένοι. Όταν χτύπησε τη γυναίκα, ήμουν ο πρώτος που πήγα εκεί να δω αν είναι ζωντανά τα κορίτσια. Και ήρθε κάποιο αυτοκίνητο από πίσω με κάποιον άλλο άνθρωπο, κατέβηκε και τον έβριζε και έλεγε ότι τον έκανε δύο προσπεράσεις από τη Λίνδο μέχρι εδώ με τεράστια ταχύτητα», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος μάρτυρας αναφέρει:

«Η κυρία έφυγε με πράσινο. Πήγε να κάνει την στροφή της όπως είναι ο δρόμος, πιο κάτω είναι η διακλάδωση, δεν είναι ακριβώς διασταύρωση. Αυτός δεν πάτησε ούτε φρένο. Το αυτοκίνητό του είναι ένα τανκς. Όταν χτύπησε τη γυναίκα και σκότωσε το κορίτσι με τη μάνα της, το αυτοκίνητο έφυγε ευθεία το δικό του. Δεν έκανε ούτε, ούτε φρένο, ούτε στραβωτιμονιά. Έφυγε ευθεία και σταμάτησε μόνο του».

Πλέον το περιβάλλον των δύο θυμάτων έχει ριχτεί σε έναν δύσκολο αγώνα με σκοπό να συλλέξουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν προκειμένου να αποδείξουν την πορεία θανάτου που τράβηξε ο 44χρονος οδηγός που είχε ως αποτέλεσμα να στοιχίσει τη ζωή των δικών τους ανθρώπων.