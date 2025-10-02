Συνέντευξη Τύπου σε χώρο του Τελωνείου Πειραιά – έναν χώρο με ισχυρούς συμβολισμούς όσον αφορά στην εν εξελίξει έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση «Καλυψώ» – παραχώρησε η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.

Η Γενική Ευρωπαϊα Εισαγγελέας αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών σε σχέση με τα Τέμπη, στην επιχείρηση «Καλυψώ» αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στέλνοντας μάλιστα ηχηρό μήνυμα, η κ. Κοβέσι ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός που ήρθε όμως για να μείνει, «παρά τους εκφοβισμούς».

Υπόθεση Καλυψώ: Τέλος τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος

Στην αρχή της τοποθέτησής της η κυρία Κοβέσι αναφέρθηκε στην επιχείρηση Καλυψώ και τόνισε πως αυτός ήταν ο λόγος επίσκεψης της στην Ελλάδα.

Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος, ήταν το μήνυμα που απέστειλε η Λάουρα Κοβέσι μιλώντας για την υπόθεση μεγάλης απάτης στα τελωνεία.

Αναφερόμενη στην υπόθεση Καλυψώ μίλησε για εγκληματικές οργανώσεις που συμμετείχαν τελωνειακοί, φορολογικές αρχές και δημόσιοι λειτουργοί.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διαμήνυσε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει και επισήμανε ότι κατά τις χθεσινές συναντήσεις της με κυβερνητικούς και θεσμικούς αξιωματούχους, συμφωνήσαμε το σχέδιο και το πλάνο για την επιτυχία των ερευνών για την Καλυψώ.

Μίλησε για νέα ήπειρο εγκλήματος και επέστησε την προσοχή ότι το οργανωμένο έγκλημα δυναμώνει σε βάρος ευρωπαϊκών χωρών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργήσει έτσι, ώστε οι υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν σε βάθος.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαπλοκής»

Για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν χρήματα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού. Ηρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία, είπε η κυρία Κοβέσι, ενώ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τους εθνικούς εισαγγελείς, τους οποίους χαρακτήρισε άριστους και θαρραλέους.

Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού, είπε και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ σε συνεργασία με το εθνικό κλιμάκιο και τις ελληνικές αρχές.

Παράλληλα, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κ. Κοβέσι τόνισε πως για χρόνια υπεξαιρούνταν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να διατεθούν σε βίλες και πολυτελή οχήματα.

«Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη κατάσταση» σημείωσε και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα reality show της τηλεόρασης. Μην βάζετε τους μάρτυρες (τέτοιων υποθέσεων) να μιλούν στην τηλεόραση. Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ τους πάντες όσους έχουν τέτοιους σκοπούς να το ξανασκεφτούν. Είμαι περήφανη για το γραφείο των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων».

«Η τραγωδία στα Τέμπη θα μπορούσε να αποφευχθεί»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών. «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα» είπε μεταξύ άλλων η κυρία Κοβέσι.

Η κ. Κοβέσι εξέφρασε τα βαθιά συλλυπητήρια για συγγενείς θυμάτων και επανέλαβε ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία αν το έργο (717) ήταν εκτελεσμένο στην ώρα του και σωστά. Η πληγή για να κλείσει πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Επίσης δήλωσε ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν μπορεί να γίνονται δημόσια μέσω των τηλεοράσεων.

Ανέφερε δε, ότι «Δεν είμαι χαρούμενη για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όπως είπα δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα για ένα μέρος, όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή την πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη».

«Να αλλάξει το Αρθρο 86»

Το Αρθρο 86 αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τις δυσκολίες του αντιμετωπίσαμε στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε η κ. Κοβέσι.

Και πρόσθεσε: Για να μην συμβεί και πάλι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Μετά την χθεσινή μου συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης μας δηλώθηκε η πρόθεση ότι θα προχωρήσει αυτή η αλλαγή. Αλλάξτε το Σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά.

Τι είπε για την διαφθορά

Αναφερόμενη στο ζήτημα της διαφθοράς η κυρία Κοβέσι είπε μεταξύ άλλων: «Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, υπάρχει διαφθορά παντού».

Και πρόσθεσε: Το θέμα είναι αν έχουμε τη συνήθεια να βάζουμε ή όχι τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Λόγω του ΟΠΕΚΕ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη – μέλη ίσως και στο ίδιο συστημικό επίπεδο. Όταν μιλάμε για απάτη στο Λιμάνι του Πειραιά όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένα στη διαφθορά. Τα ναρκωτικά δεν πέφτουν από τον ουρανό για παράδειγμα έρχονται από τα λιμάνια».

«Οι εισαγγελείς μας είναι ικανότατοι και καμία Ευρωπαϊκή Αρχή δεν μπορεί να τους δώσει οδηγίες για το πώς να διαχειριστούν τις υποθέσεις. …. Για μένα η ανεξαρτησία είναι κόκκινη γραμμή. Είναι απολύτως ανεξάρτητοι», τόνισε.

«Είμαστε ανεξάρτητη αρχή, αυτή είναι η δομή μας και ο κανονισμός μας. Κανένας, ούτε σε εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο μας. Οι επικρίσεις που ακούγονται είναι fake news», είπε η κ. Κοβέσι.

Oσο για το επίπεδο διαφθοράς στην Ελλάδα, ανέφερε ότι φαινόμενα διαφθοράς υπάρχουν παντού και όχι μόνον στην Ελλάδα και σημείωσε ότι ο περιορισμός τους είναι ο προορισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τι είπε για το καλώδιο

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επιβεβαίωσε την ύπαρξη έρευνας για το καλώδιο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι απολύτως ανεξάρτητη σε όλες τις έρευνες. Θα συζητήσουμε την επέκταση της θητείας ελλήνων εισαγγελέων για όσους λήγει η θητεία τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει δεχθεί πολλές απειλές αλλά «δεν μιλώ γι’ αυτές δημοσίως».