Περίπου ένα ημίχρονο άντεξε ο ΠΑΟΚ στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα. Ο Δικέφαλος πήρε το προβάδισμα στο ματς του «Μπαλαΐδος» για τη 2η αγωνιστική της league phase του Europa League, αλλά έκτοτε οι Ισπανοί πάτησαν γκάζι και έφτασαν στην ανατροπή.

Ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ από κοντά στο 37′, ο Άσπας ισοφάρισε με κεφαλιά στο 45+2′, ενώ οι Ιγκλέσιας (53′) και Σβέντμπεργκ (70′) χάρισαν τη νίκη στους γηπεδούχους. Η Θέλτα κατέγραψε κατοχή 65% προς το ημίωρο και άσκησε πίεση, κάνοντας εκπληκτικό passing game ανά διαστήματα.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, με το ρολόι να δείχνει 37′, ο Κωνσταντέλιας έκλεψε από τον Φερνάντεθ, πλάσαρε, ο Ράντου απέκρουσε και η μπάλα κατέληξε στον Γιακουμάκη, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν άντεξε μέχρι την ανάπαυλα, αφού στο 45+2′ ο Μινγκέσα σέντραρε και ο Άσπας ισοφάρισε με κεφαλιά.

Ανατροπή χωρίς αντίδραση από τον ΠΑΟΚ

Μετά το γκολ της στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, η Θέλτα κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή του σκορ, στην πρώτη της φάση στο δεύτερο. Ήταν το 53ο λεπτό, όταν μετά από κάθετη του τρομερού σε αυτό το ματς Όσκαρ Μινγκέθα, ο Σβέντμπεργκ βγήκε τετ-α-τετ, ο Παβλένκα τον νίκησε ξανά, όμως ο Μπόρχα Ιγκλέσιας πήρε το «ριμπάουντ» και με δύσκολο τελείωμα έκανε το 2-1. Κάπου εκεί, ο ΠΑΟΚ πρακτικά κατέρρευσε, αφού οι Ισπανοί στη συνέχεια έκαναν ό,τι ήθελαν, βγάζοντας συνεχώς φάσεις.

Στο 57′ ο Παβλένκα απέκρουσε τετ-α-τετ του Σβέντμπεργκ, κρατώντας το 2-1, ενώ στο 63′ ο Κωνσταντέλιας είχε καλή στιγμή με πλασέ ελάχιστα άουτ στην αντεπίθεση. Η μπάλα πάντως παρέμενε εύκολα στα πόδια των παικτών της ισπανικής ομάδας που δεν άφηνε τον ΠΑΟΚ να απειλήσει, χάρη στο καλό της πρέσινγκ και την εξαιρετικά αποτελεσματική κυκλοφορία της μπάλας.

Στο 70′ πια, το ματς πρακτικά τελείωσε με το τρίτο γκολ των γηπεδούχων. Ο Ρουέδα έβγαλε την κάθετη στον Σβέντμπεργκ στην αντεπίθεση, ο Σουηδός βρέθηκε για ακόμη μια φορά τετ-α-τετ και νίκησε τον Παβλένκα. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από υπόδειξη του βοηθού, όμως μετά τον έλεγχο του VAR, μέτρησε κανονικά για το 3-1. Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος, με τη Θέλτα να παίρνει μια δίκαιη νίκη, την πρώτη της για φέτος…