Κάννες, αποστολή

Την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φεστιβάλ των Καννών έκανε η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κωσνταντίνας Κοτζαμάνη «Τιτανικός Ωκεανός» (Titanic Ocean) που προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα – το ίδιο στο οποίο είχε πρωταπαιχτεί (και βραβευτεί) ο «Κυνόδοντας» (2009) του Γιώργου Λάνθιμου και η «Xenia» (2014) του Πάνου Χ. Κούτρα.

Γυρισμένη στην Ιαπωνία με Ιάπωνες ηθοποιούς, η ταινία «Τιτανικός Ωκεανός» παρακολουθεί τα δρώμενα σε μια ιαπωνική σχολή εκπαίδευσης γοργονών, προκειμένου οι εκπαιδευόμενες να λάβουν μέρος σε ένα παγκόσμιο τουρνουά.

Η Κοτζαμάνη εστιάζει στα πρόσωπα και στις ιστορίες των κοριτσιών – κάθε μια από τις οποίες έχει το δικό της ψευδώνυμο (Fantasy, Deep Sea, Yokohama Blue κ.α.) Ανταγωνισμοί και φιλίες αναπτύσσονται και μέσω αυτών “βγαίνει” στην επιφάνεια ξεχωριστή προσωπικότητα της καθεμιάς, με αποτέλεσμα μια παράξενη «συλλογή» γυναικείων χαρακτήρων, ανάμεσα στις οποίες «κολυμπάει» και ένας «καρχαρίας», ο εκπαιδευτής τους στην σχολή, ο οποίος είναι και το μόνο αρσενικό στον χώρο.

«Οι καρχαρίες μπορούν να αισθανθούν την καρδιά της γοργόνας αλλά το πιο όμορφο πράγμα είναι η γοργόνα να παραπλανήσει τον καρχαρία» ακούμε κάποια στιγμή στην ταινία στην οποία δημιουργείται μια παράξενη ερωτική ατμόσφαιρα ενταγμένη σε μια πανδαισία χρωμάτων και underwater εικόνων όπου κυριαρχεί το ροζ και το μπλε.

Σίγουρα μια ασυνήθιστη ταινία, διακρίνεται, κυρίως από την φρεσκάδα του βλέμματος της σκηνοθέτιδας και πολύ πιθανόν να μην απουσιάσει από τα βραβεία του τμήματος. Είναι κλασική περίπτωση ταινίας που μπορεί να σου προκαλέσει την περιέργεια λόγω της ασυνήθιστης όψης της, αλλά την ίδια στιγμή να σε αφήσει και κάπως παγωμένο.

Συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, ο «Τιταικός Ωκεανός» είναι ο τελευταίος φεστιβαλικός σταθμός στην μέχρι σήμερα επιτυχημένη καριέρα της κινηματογραφίστριας Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη.

Την τελευταία δωδεκαετία μικρού και μεσαίου μήκους ταινίες της έχουν παιχθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου: «Washingtonia» – Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών Φεστιβάλ Βερολίνου 2014, «Yellow Fieber» -Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών του Φεστιβάλ Λοκάρνο 2015, «Limbo» – Εβδομάδα Κριτικής Φεστιβάλ Καννών 2016, «Ηλεκτρικός Κύκνος»/ Electric Swan – Φεστιβάλ Βενετίας 2019, «Αυτό που δεν ήξερε η Μαίρη» /What Mary Didn’t Know – Φεστιβάλ Λοκάρνο 2024.