Θετική ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για το αίτημα αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί ως ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε το απόγευμα, έπειτα από την απόφαση των δικαστικών αρχών να κάνουν δεκτό το αίτημά του.

Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε για την περίπτωσή του περιοριστικούς όρους να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 17:30 πέρασε την πύλη των φυλακών, βάζοντας τέλος σε μία πολυετή περίοδο κράτησης που είχε ξεκινήσει μετά την καταδίκη του για τη δράση της 17 Νοέμβρη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την αποφυλάκισή του φέρεται να διαμένει στην περιοχή του Βύρωνα.