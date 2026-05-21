Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε μια απόφαση-σταθμό, που ανατρέπει την πρωτόδικη αθώωση, το Εφετείο του Παρισιού έκρινε ένοχες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας την Airbus και την Air France για την αεροπορική τραγωδία της πτήσης AF447 το 2009, που στοίχισε τη ζωή σε 228 ανθρώπους.

Μετά από έναν δικαστικό μαραθώνιο 17 ετών, η γαλλική δικαιοσύνη επέβαλε το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο στους δύο εθνικούς κολοσσούς της χώρας.

Αν και το χρηματικό ποσό θεωρείται καθαρά συμβολικό, για τους συγγενείς των θυμάτων -που βρέθηκαν στο δικαστήριο έπειτα από χρόνια οδύνης- η καταδίκη αποτελεί μια ηθική δικαίωση και την επίσημη αναγνώριση των εταιρικών παραλείψεων που οδήγησαν στον θάνατο τους ανθρώπους τους μέσα στο σκοτάδι του Ατλαντικού.

Συγγενείς ορισμένων εκ των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους όταν το Airbus A330 εξαφανίστηκε στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στον Ατλαντικό, συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν την απόφαση. Οι ενώσεις των οικογενειών δήλωσαν ότι η καταδίκη αντιπροσωπεύει την αναγνώριση του δικού τους Γολγοθά.

Το δικαστήριο διέταξε τις εταιρείες να καταβάλουν το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ύψους 225.000 ευρώ η καθεμία, κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων κατά τη διάρκεια της δίκης που διήρκεσε οκτώ εβδομάδες.

Γάλλοι νομικοί προέβλεψαν περαιτέρω εφέσεις στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας (Ακυρωτικό Δικαστήριο), γεγονός που ενδέχεται να παρατείνει τη διαδικασία για ακόμη περισσότερα χρόνια, παρατείνοντας και τη δοκιμασία για τους συγγενείς.

Το χρονικό

Η πτήση AF447 εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ την 1η Ιουνίου 2009, μεταφέροντας ανθρώπους 33 διαφορετικών εθνικοτήτων. Τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους ανασύρθηκαν δύο χρόνια αργότερα, μετά από έρευνες σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος.

Το 2012, οι ερευνητές του ατυχήματος διαπίστωσαν ότι το πλήρωμα θαλάμου διακυβέρνησης είχε οδηγήσει το αεροσκάφος σε απώλεια στήριξης, κόβοντας την άντωση κάτω από τα φτερά, μετά από εσφαλμένο χειρισμό ενός προβλήματος που σχετιζόταν με τους παγωμένους αισθητήρες ταχύτητας.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, εστίασαν την προσοχή τους σε φερόμενες παραλείψεις της κατασκευάστριας εταιρείας (Airbus) και της αεροπορικής εταιρείας (Air France). Αυτές περιλάμβαναν, όπως ειπώθηκε, ελλιπή εκπαίδευση και αδυναμία παρακολούθησης και αξιολόγησης προηγούμενων παρόμοιων περιστατικών.

Για να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, οι εισαγγελείς έπρεπε όχι μόνο να αποδείξουν ότι οι εταιρείες ήταν ένοχες για αμέλεια, αλλά και να συνδέσουν όλα τα στοιχεία μεταξύ τους για να δείξουν πώς ακριβώς αυτό προκάλεσε τη συντριβή.

Βάσει του γαλλικού νομικού συστήματος, η περσινή εφετειακή διαδικασία περιλάμβανε μια εντελώς νέα δίκη, με την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων από την αρχή. Οποιεσδήποτε περαιτέρω εφέσεις μετά την απόφαση της Πέμπτης θα μετατοπίσουν το ενδιαφέρον από το κόκπιτ της πτήσης AF447 στις περίπλοκες λεπτομέρειες του νόμου.