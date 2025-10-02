Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στο Μάντσεστερ, μετά από επίθεση με αυτοκίνητο και στη συνέχεια με μαχαίρι σε συναγωγή.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, ενώ αμέσως μετά μαχαιρώθηκαν κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία, σύμφωνα με ανακοινώσεις των βρετανικών Αρχών. Στις ενημερώσεις αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη.

Η μητροπολιτική αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) ανέφερε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν για το περιστατικό στην Εβραϊκή Συναγωγή Heaton Park στο Crumpsall, στο βόρειο Μάντσεστερ, αφού ένας μάρτυρας είπε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να έπεσε πάνω σε πολίτες και ότι ένας άνδρας μαχαιρώθηκε.

Ένοπλοι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, δέχθηκε πυρά, ανέφερε η GMP.

Terrorist attack at synagogue in England In Manchester, an unknown assailant rammed a car into people outside a synagogue and then attacked them with a knife, wounding four people. The attacker was killed by police, according to the BBC. British authorities are treating the… pic.twitter.com/aLb9GDN8qi — Pisklauren (@pisklauren) October 2, 2025

Φωτογράφος του Reuters δήλωσε ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Πληρώματα ασθενοφόρων φορώντας προστατευτική θωράκιση σώματος και κράνη έφτασαν στο σημείο, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο εθεάθη να μεταφέρεται σε ασθενοφόρο.

«Διασώστες έφτασαν στο σημείο… και φροντίζουν πολίτες, επί του παρόντος τέσσερις πολίτες με τραύματα που προκλήθηκαν τόσο από το όχημα όσο και από τραύματα με μαχαίρι», ανέφερε η GMP σε δήλωση στο X.

Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, δήλωσε ότι επρόκειτο για ένα σοβαρό περιστατικό.

«Θα έλεγα στους ανθρώπους που ακούν, πρώτα απ’ όλα να αποφεύγουν την περιοχή – είναι ένα σοβαρό περιστατικό, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να τους καθησυχάσω ότι ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει και η αστυνομία του Μάντσεστερ το αντιμετώπισε πολύ γρήγορα», δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC.