Υπάρχει επόμενη μέρα, μετά την καταδίκη τους, ως ψευδομαρτύρων , για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στη Novartis που είχαν καταγγείλει για δωροληψίες δέκα πολιτικούς;

H καταδίκη τους σίγουρα δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς το δικαστήριο, έστω και για κατηγορίες πλημμελήματος, όπως προβλέπει ο νόμος, τους καταδίκασε, αναγνωρίζοντας δικαστικά, ότι οι καταγγελίες τους ήταν ψευδείς και ανυπόστατες.

Οι αντιδράσεις πολιτικών

Hδη οι πρώτες αντιδράσεις από πολιτικούς που είχαν υποστεί διασυρμό, πολιτικό και κοινωνικό, από τις καταγγελίες των Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη, υπήρξαν έντονες.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με δήλωση του ξεκαθάρισε, ότι δεν μπορεί η ιστορία αυτή να κλείσει μόνον με την καταδίκη των φυσικών αυτουργών, χωρίς να αποκαλυφθούν εκείνοι που σκηνοθέτησαν και οργάνωσαν τη σκευωρία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, με άλλα λόγια, κινήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το όνομα του οποίου επίσης είχε εμπλακεί σε δωροληψίες από τους καταδικασθέντες πλέον ως ψευδομάρτυρες, ενώ ανάλογη δήλωση έκανε και ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Θα ανοίξουν εκ νέου έρευνες;

Οι δηλώσεις αυτές με σημαντικό πολιτικό ενδιαφέρον ωστόσο δεν είναι ικανές από μόνες τους, να ανοίξουν και πάλι το δικαστικό κεφάλαιο των ερευνών για την ιστορία της Novartis, που έφθασε ως το Ειδικό Δικαστήριο, αλλά παρέμεινε ουσιαστικά χωρίς δικαστική και ως εκ τούτου πολιτική εκκαθάριση.

Η όποια δικαστική διερεύνηση ήθελαν οι πληγέντες από τις ανυπόστατες καταγγελίες πολιτικοί, δεν μπορεί να ανοίξει, χωρίς να υπάρξουν νέα στοιχεία και μάλιστα σημαντικά που να προσκομιστούν στις εισαγγελικές αρχές, κάτι που προς το παρόν, εμφανίζεται, ως ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει παρά ελάχιστες, ως μηδαμινές πιθανότητες.

Το μόνο που μπορεί να γίνει, όπως δηλώνουν δικαστικές πηγές στο tovima.gr είναι, κατά την αξιολόγηση της έφεσης που ήδη έκαναν οι καταδικασθέντες, ο εισαγγελέας να ζητήσει να ξαναγίνει η δίκη τους, στη λογική της επιβολής της ανώτατης ποινής που προβλέπει ο νόμος (τρία χρόνια) και χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού στους Μαραγγέλη και Δεσταμπασίδη που καταδικάστηκαν σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Αναπάντητα ερωτήματα

Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγελίες κατά δέκα πολιτικών που δικαστικά δεν αποδείχθηκαν, καθώς πλην των καταθέσεων των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων κανένα άλλο στοιχείο ούτε προέκυψε, ούτε προσκομίστηκε, κατέληξαν σε καταδίκη ως ψευδομαρτύρων των Μαραγγέλη και Δεσταμπασίδη, αφήνοντας αναπάντητα μείζονος σημασίας ερωτήματα για την πολιτική μήτρα όπου εκκολάφθηκαν τα καταγγελόμενα, αλλά για τους δικαστικούς χειρισμούς που έδωσαν στις καταγγελίες περιεχόμενο και υπόσταση, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και πολιτικές αντιπαραθέσεις, ενώ η όλη ιστορία υπήρξε από τις σκοτεινές σελίδες της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας.

Πάντως, οι ευθύνες των εισαγγελέων Διαφθοράς, τότε, και ηγετικών παραγόντων της εισαγγελικής και δικαστικής αρχής που είναι προφανείς για διάφορους λόγους, που δεν είναι του παρόντος, δεν αποδόθηκαν, ούτε διερευνήθηκαν σε βάθος, αφήνοντας βαθιά σημάδια στην αξιοπιστία δικαστικών θεσμών.