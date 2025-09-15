Βαρύτατους χαρακτηρισμούς για την ελληνική δικαιοσύνη και πολιτικούς αντιπάλους του επέλεξε να χρησιμοποιήσει ο Παύλος Πολάκης μετά την καταδίκη της Μαρίας Μαραγγέλη και του Φιλίστορος Δεστεμπασίδη.

Στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 33 και 25 μηνών αντιστοίχως για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση με αποτέλεσμα ο βουλευτής – τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για «σάπια ελληνική δικαιοσύνη», η οποία κατευθύνθηκε από «εντολές του μητσοτακικού παρακράτους, του Σαμαρά και του Άδωνι Γεωργιάδη».

Σύμφωνα με τον Π. Πολάκη, στις καταθέσεις των Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη στηρίχθηκε η αμερικανική Δικαιοσύνη προκειμένου να οδηγήσει τη Novartis «να πληρώσει 350 εκατομμύρια δολάρια για διαφθορά που συνέβη στην Ελλάδα, μέσα από την κατευθυνόμενη υπερτιμολόγηση των φαρμάκων της, τιμολόγηση που πέρασε και οδήγησε σε τεράστια υπερκέρδη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες».

Για τον ίδιο η καταδίκη των δύο αυτών προσώπων είναι «μια απέλπιδα προσπάθεια» της δικαιοσύνης «να προσπαθήσει να ξεπλύνει πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης».

«Εγώ θα πω ότι δεν τελειώσαμε» επεσήμανε στη δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων. «Υπάρχει ανοιχτή δικαστική διένεξή μου με τον Άδωνι Γεωργιάδη στις 30 του Οκτώβρη και εκεί θα τα πούμε από κοντά και ξανά. Γιατί αυτό το σκάνδαλο δεν θα ξεχαστεί» συνέχισε, καταλήγοντας πως «αυτοί οι δύο άνθρωποι, που έβαλαν σε κίνδυνο την προσωπική τους ζωή για να καταθέσουν τις συναλλαγές και τις μίζες που έδινε ο Φρουζής στον Αντώνη Σαμαρά, δεξιά – αριστερά, θα βρουν τελικά την δικαίωσή τους».