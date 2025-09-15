«Η υπόθεση Novartis επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί ο νόμος, αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας την καταδικαστική απόφαση του μονομελούς δικαστηρίου για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος πολιτικών προσώπων.

Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη οφείλει όχι μόνο να τιμωρήσει τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά και να αποκαλύψει τους ηθικούς αυτουργούς που, όπως είπε, «σκεύασαν και ενορχήστρωσαν τη σκευωρία της Novartis».

Κατέληξε, σημειώνοντας ότι η αποκάλυψη των υπευθύνων είναι απαραίτητη «για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».

Η ανάρτηση Αντώνη Σαμαρά

Υπενθυμίζεται ότι οκτώ χρόνια μετά τις ανυπόστατες καταγγελίες, όπως αποδείχθηκε δικαστικά, για δωροληψίες 10 πολιτικών από τον φαρμακευτικό κολοσσό της Novartis, που προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και δικαστικές διαδικασίες που έφθασαν ως το Ειδικό Δικαστήριο, οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες καταδικάστηκαν σήμερα για ψευδείς καταθέσεις.

Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή, στον μεν Φιλίστορα Δεστεμπασίδη 25 μήνες, στη δε Μαρία Μαραγγέλη 33 μήνες.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Ωστόσο, η πρόεδρος απέρριψε και για τους δύο την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.

Νωρίτερα, η Εισαγγελέας είχε ζητήσει να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, είχε τονίσει πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.