Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να καταδικάσει τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Μετά τον Αντώνη Σαμαρά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έσπευσε να σχολιάσει την απόφαση.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ και διακεκριμένος συνταγματολόγος τόνισε ότι η καταδίκη τους ήταν ένα βήμα που έγινε «δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση». Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι «ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου»

Η δήλωση που έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρει: «Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση. Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου».

Οι ποινές

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Ωστόσο, η πρόεδρος απέρριψε και για τους δύο την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.

Νωρίτερα, η Εισαγγελέας είχε ζητήσει να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, είχε τονίσει πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή, στον μεν Φιλίστορα Δεστεμπασίδη 25 μήνες, στη δε Μαρία Μαραγγέλη 33 μήνες.