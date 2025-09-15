Οκτώ χρόνια μετά τις ανυπόστατες καταγγελίες, όπως αποδείχθηκε δικαστικά, για δωροληψίες 10 πολιτικών από τον φαρμακευτικό κολοσσό της Novartis, που προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και δικαστικές διαδικασίες που έφθασαν ως το Ειδικό Δικαστήριο, οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες καταδικάστηκαν σήμερα για ψευδείς καταθέσεις. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή, στον μεν Φιλίστορα Δεστεμπασίδη 25 μήνες, στη δε Μαρία Μαραγγέλη 33 μήνες.

Οι ποινές

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Ωστόσο, η πρόεδρος απέρριψε και για τους δύο την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.

Νωρίτερα, η Εισαγγελέας είχε ζητήσει να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, είχε τονίσει πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

Οι κατηγορίες

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο που τους δίκασε, μετά την άρση της προστασίας τους, τους έκρινε ενόχους για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση. Δηλαδή, ότι κατήγγειλαν ψευδώς όσα κατήγγειλαν για τους δέκα πολιτικούς. Το δικαστήριο στη συνέχεια θα αποφανθεί για τις ποινές τους. Σύμφωνα με το νόμο η ανώτατη ποινή για αυτά τα αδικήματα τα τρία χρόνια.

Ειδικότερα, ένοχοι κρίθηκαν η Μαρία Μαραγγέλη, πρώην γραμματέας του υψηλόβαθμου, τότε, στελέχους της Novartis, Kωνσταντίνου Φρουζή και ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης που είχε εργαστεί στην εταιρεία σε σημαντική θέση. Η δίκη για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες κράτησε αρκετούς μήνες. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας κατέθεσαν οι πολιτικοί που είχαν καταγγελθεί ως δωρολήπτες. Μεταξύ άλλων κατέθεσαν οι Αντώνης Σαμαράς, Γιάννης Στουρνάρας, Ευάγγελος Βενιζέλος, Αδωνις Γεωργιάδης, Παν. Πικραμένος και άλλοι.

Όλοι μίλησαν για πολιτική σκευωρία που κατασκευάστηκε για να πληγούν πολιτικοί αντίπαλοι της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Παράλληλα, ζήτησαν να τιμωρηθούν οι δύο πρώην προστατευόμενοι που μετείχαν στην κατασκευή των καταγγελιών.

Τι υποστήριξαν στις καταθέσεις τους

Οι δύο κατηγορούμενοι κράτησαν διαφορετικές θέσεις υπερασπίζοντας τον εαυτό τους. Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης απέδωσε τα όσα είπε, σε γνώση που είχε από τον Κωνσταντίνο Φρουζή.

Από την άλλη, η Μαρία Μαραγγέλη επανέλαβε τα καταγγελλόμενα για ορισμένους πολιτικούς. Η υπεράσπιση πολλών πολιτικών έκανε λόγο για επιμονή της Μαραγγέλη, η οποία οφείλεται στο ότι έχει πάρει πολλά χρήματα. Επισήμαναν ότι η επιμονή της οφείλεται στο ότι έχει πάρει πολλά χρήματα – κάποια εκατομμύρια- για τις καταγγελίες στις ΗΠΑ, όπου κατέθεσε στο πλαίσιο των εκεί ερευνών για την Novartis. Μάλιστα, ελέχθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ για παραβιάσεις του ανταγωνισμού και της επιβλήθηκε μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.

Στα τέλη Αυγούστου στο δικαστήριο αναπτύχθηκε η πρόταση της Εισαγγελέας της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, για συγκεκριμένες πράξεις ψευδούς κατάθεσης. Παράλληλα, ζήτησε την απαλλαγή τους για την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης, εφόσον, όπως είπε, οι «Σαράφης» και «Κελέση» όσα ισχυρίστηκαν ήταν αφού κλήθηκαν να καταθέσουν στους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς, στο πλαίσιο έρευνας που είχε ήδη ξεκινήσει.