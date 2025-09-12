5 το πρωί: Έρευνες για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – Ωρα ημιτελικού για την Εθνική – Η δράση 42χρονου μαστροπού
Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των ΗΠΑ από τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, με το FBI να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον δράστη του φρικτού εγκλήματος. Δυστυχώς, δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος βίας στις ΗΠΑ με πολιτικά κίνητρα...
Ψάχνουν τον δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ
- Τι συνέβη; Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός ίνφλουενσερ με μεγάλη επιρροή, κήρυκας του τραμπισμού στη νεολαία, δολοφονήθηκε εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα την Τετάρτη. Ο Κερκ δέχτηκε μια σφαίρα στο λαιμό την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.
- Βρέθηκε το όπλο: Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι βρήκαν το όπλο που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα και εικόνες ενός υπόπτου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται εσωτερικό δελτίο των Αρχών, τα πυρομαχικά που βρέθηκαν στο τουφέκι έφεραν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανς και της αντιφασιστικής ιδεολογίας. Επίσης, το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.
- Η αντίδραση Τραμπ: Ο Τραμπ μίλησε για «ειδεχθή δολοφονία» και ανακοίνωσε ότι θα τιμήσει τον Κερκ με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Δεσμεύτηκε ότι θα βρεθούν οι υπεύθυνοι «και όσοι συμβάλλουν ή χρηματοδοτούν την πολιτική βία», κατηγορώντας τη ρητορική της «ριζοσπαστικής Αριστεράς» για την ατμόσφαιρα που οδήγησε στη δολοφονία.
Συμβούλιο Ασφαλείας στον ΟΗΕ για την Πολωνία
- Η συνεδρίαση: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα, Παρασκευή, κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που θεωρείται ότι ήταν ρωσικά στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε η νοτιοκορεατική προεδρία του Συμβουλίου.
- Οι δηλώσεις: Παράλληλα, η πολωνική ηγεσία σχολίασε με σκληρό τρόπο την παραβίαση του εναέριου χώρου της, με τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, να δηλώνει πως «αυτή η ρωσική πρόκληση, όπως γνωρίζουν καλά οι στρατηγοί και οι στρατιώτες μας, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να δοκιμαστούν οι δυνατότητές μας, η ικανότητά μας να αντιδράσουμε».
- Οι περιορισμοί εναέριας κυκλοφορίας: Η Πολωνία επέβαλε επίσης περιορισμούς εναέριας κυκλοφορίας κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τους οποίους, μικρά και ψυχαγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα μπορούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, εφόσον διαθέτουν ραδιόφωνο και αναμεταδότη, αλλά δεν μπορούν να πετούν τη νύχτα. Οι πτήσεις θα επιτρέπονται μόνο έως ύψος περίπου 3 χλμ. Η ισχύς τους είναι μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2025.
Ελλάδα - Τουρκία με φόντο τον τελικό του Eurobasket
- Τι ώρα είναι το παιχνίδι; Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη σπουδαία αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία απόψε (12/9) με φόντο μία θέση στον τελικό του EuroBasket 2025. Το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 21.00. Τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Ο πρώτος ημιτελικός αγώνας της Γερμανίας με τη Φινλανδία θα γίνει το απόγευμα στις 17.00.
- Το ντέρμπι Σπανούλη-Αταμάν: Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας στην Ρίγα, απάντησε στον Εργκίν Αταμάν και στα σχόλια του προπονητή της Τουρκίας σχετικά με τα φάουλ που κερδίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο ομοσπονδιακός προπονητής δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εντάξει τα περιμέναμε αυτά από τον κόουτς Αταμάν να τα πει. Αλλά ο Αταμάν είναι μεγάλος προπονητής, το κάνει αυτό, πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό ανθρώπων».
- Πρόβλημα με τον Όσμαν: Ο διεθνής Τούρκος φόργουορντ, Τσεντί Οσμάν, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό που υπέστη στον προημιτελικό απέναντι στην Πολωνία και δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Πέμπτης. Η συμμετοχή του στον κρίσιμο ημιτελικό με την Εθνική μας παραμένει αμφίβολη και αναμένεται να ξεκαθαρίσει λίγο πριν το τζάμπολ. Μάλιστα, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε εμφανώς καταπονημένος, κουτσαίνοντας και κινούμενος με δυσκολία κατά την αποβίβασή του από το πούλμαν της ομάδας.
Συνελήφθη 42χρονος για trafficking και βιασμούς
- Η δράση του: Από το 2016 έως το 2022, ο 42χρονος παγίδευε γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη τους. Αρχικά παρουσιαζόταν ως υποστηρικτικός, όμως στη συνέχεια, τις εξανάγκαζε στην πορνεία. Παράλληλα είχε στήσει εταιρεία παραγωγής ερωτικού περιεχομένου, μέσω της οποίας εξαπατούσε τα θύματα, προτού τις εκβιάσει και τις αναγκάσει να συμμετάσχουν σε βιντεοσκοπημένες ερωτικές σκηνές. Όσες αντιδρούσαν, τις χτυπούσε και τις κακοποιούσε σεξουαλικά.
- Οι μαρτυρίες: Δύο γυναίκες περιέγραψαν στους αστυνομικούς πώς ο 42χρονος εκμεταλλεύτηκε τις προσωπικές τους απώλειες που βίωναν, παρουσιαζόμενος αρχικά ως προστάτης. Στη συνέχεια, με απειλές για τις οικογένειές τους, τις εξανάγκασε σε πορνεία και σε συμμετοχή σε ερωτικές ταινίες, κρατώντας μέρος των χρημάτων και επιβάλλοντας τες εξαντλητικά ραντεβού.
- Τουλάχιστον πέντε θύματα: Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί πέντε γυναίκες-θύματα που τελούν υπό προστασία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς θεωρείται πιθανό να υπάρχουν περισσότερα θύματα. Ο 42χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και το κατασχεθέν υλικό εξετάζεται.
Επικίνδυνος μύκητας απειλεί νοσοκομεία σε Ευρώπη και Ελλάδα
- Τι είναι ο μύκητας Candidozyma auris; Ο μύκητας Candidozyma auris (C. auris) είναι ένας μύκητας, ο οποίος συνήθως εξαπλώνεται εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι συχνά ανθεκτικός στα αντιμυκητιακά φάρμακα και μπορεί να προκαλέσει βαριές λοιμώξεις σε σοβαρά άρρωστους ασθενείς. Η ικανότητά του να επιμένει σε διαφορετικές επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό και να εξαπλώνεται μεταξύ ασθενών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχό του.
- Τι προκαλεί; Ο μύκητας C. auris μπορεί να προκαλέσει στους ανθρώπους που μολύνει: Μολύνσεις των πληγών, Ουρολοιμώξεις, Λοιμώξεις του αίματος – απ’ όπου εξαπλώνεται σε όλο το σώμα-, Ωτίτιδες. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για άτομα με καταβεβλημένο ανοσοποιητικό, όπως καρκινοπαθείς και ασθενείς που βρίσκονται σε ΜΕΘ.
- Πού εντοπίζονται τα κρούσματα; Μεταξύ 2013 και 2023, αναφέρθηκαν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) 4.012 κρούσματα λοίμωξης από τον μύκητα αυτό. Οι πέντε χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα (τρίτη στην 5αδα), η Ιταλία, η Ρουμανία και η Γερμανία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι καταγεγραμμένοι αριθμοί κρουσμάτων αντικατοπτρίζουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς δεν υπάρχει συστηματική επιτήρηση σε πολλές χώρες.
