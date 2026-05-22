Στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μετά από ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε ενώ βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής για την ψηφοφορία επί της πρότασης σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής.

Η κυρία Αγαπηδάκη οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο, καθώς είχε χαμηλό οξυγόνο.

Πληροφορίες από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία της και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.