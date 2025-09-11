Το επαναληπτικό τυφέκιο bolt-action υψηλής απόδοσης που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας του ακροδεξιού ακτιβιστή και influencer Τσάρλι Κερκ, εντόπισαν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ που έχουν αναλάβει το ανθρωποκυνηγητό του σε συνεργασία με την αστυνομία της Γιούτα. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις το όπλο του εγκλήματος βρέθηκε κοντά στο σημείο της δολοφονίας μέσα σε μια δασώδη περιοχή.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος πράκτορας του FBI, Ρόμπερτ Μπολς, ο δολοφόνος έφτασε στην πανεπιστημιούπολη όπου θα μιλούσε ο Τσάρλι Κερκ λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που τον δείχνει να ανεβαίνει σκάλες για να ανέβει σε μια κοντινή ταράτσα πριν πυροβολήσει μια μόνο φορά. Στη συνέχεια ο σράστης πήδηξε από την ταράτσα του κτηρίου σε άλλο κτήριο και διέφυγε προς μια γειτονική περιοχή, όπου ξεφορτώθηκε το όπλο. Στο σημείο που βρέθηκε το όπλο βρέθηκαν πατημασιές, ενώ από τις ανακοινώσεις προκύπτει ότι οι πράκτορες εξετάζουν το τυφέκιο και αποτυπώματα της παλάμης του δολοφόνου.

Νεαρής ηλικίας ο δράστης και σχετικά κοντινή η απόσταση από το θύμα

Ο δράστης, οποίος ακόμα καταζητείται φαίνεται ότι είναι νεαρής ηλικίας, θα μπορούσε να είναι φοιτητής, αφού «ταίριαζε καλά» στην πανεπιστημιούπολη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους οι Αρχές, ο δράστης πυροβόλησε από απόσταση περίπου 190 μέτρων, απόσταση που υπό συνθήκες επιτρέπει μια εύκολη και εύστοχη βολή με ένα τέτοιο όπλο. Η απόσταση σύμφωνα με τους ειδικούς ήταν τέτοια που επιτρέπει ακόμα και σε έναν σχετικά άπειρο σκοπευτή να επιλέξει να στοχεύσει στο λαιμό του θύματος ή το κεφάλι παρά στον κορμό, όπως εν γένει μαθαίνουν να κάνουν όσοι έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση.

Χαραγμένα με τρανς φράσεις και αντιφασιστικά μηνύματα τα φυσίγγια του τυφεκιού

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι πράκτορες που έχουναναλάβει την έρευνα , ανέφεραν σε εσωτερικό έγγραφο που κυκλοφόρησε ότι τα φυσίγγια που βρέθηκαν μέσα στο τυφέκιο είχαν πάνω τους χαραγμένες φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιεί η τρανς κοινότητα, αλλά και οι αντιφασίστες. Το έγγραφο να δίνει «ιδεολογικά» χαρακτηριστικά τόσο στις φράσεις όσο και στην επίθεση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η WSJ, το τυφέκιο βρέθηκε τυλιγμένο μέσα σε μια πετσέτα με ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγιο ακόμα μέσα στη θαλάμη και άλλα τρία στον γεμιστήρα. Όλα είχαν χαραγμένες φράσεις- μηνύματα πάνω τους.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απονείμει μετά θάνατον μετάλλιο στον Κερκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, ανακοίνωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Τετάρτη, «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».