Έχασε τη ζωή του ο Τσάρλι Κερκ μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε σε εκδήλωση. Την είδηση του θανάτου του αμερικανού ακτιβιστή και σχολιαστή της ακροδεξιάς επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο σπουδαίος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι η αστυνομία δεν έχει συλλάβει κανέναν ύποπτο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες ότι κάποιος είχε συλληφθεί.

Η στιγμή της δολοφονίας του Κερκ

Βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Κερκ να μιλά σε ένα μεγάλο πλήθος σε εξωτερικό χώρο στο πανεπιστήμιο του Όρεμ, στη Γιούτα, όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που έμοιαζε με πυροβολισμό.

Ο Κερκ έβαλε το χέρι του στο λαιμό του καθώς έπεσε από την καρέκλα του, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Σε ένα άλλο βίντεο, φαίνεται αίμα να ρέει από το λαιμό του Kirk αμέσως μετά τον πυροβολισμό.

WATCH 🔴🔴 Charlie Kirk has been SHOT pic.twitter.com/dorKrbM5gZ — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Η πορεία του Τσάρλι Κερκ

Ο Τσαρλι Κερκ είναι Αμερικανός συντηρητικός ακτιβιστής και πολιτικός σχολιαστής, γνωστός ως ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA (TPUSA). Γεννημένος το 1993, άφησε το πανεπιστήμιο για να ασχοληθεί με την πολιτική ακτιβιστική δράση. Η TPUSA προωθεί συντηρητικές αξίες όπως η ελεύθερη αγορά, η μικρή κυβέρνηση και η ελευθερία λόγου, κυρίως σε νέους και φοιτητές.

Ο Κερκ έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστική φιγούρα της νεολαίας της αμερικανικής δεξιάς, με στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ και τα μέσα της δεξιάς. Μέσω του podcast του και των δημόσιων εμφανίσεών του, προβάλλει έντονα αντι-αριστερές και αντι-“woke” θέσεις, συχνά προκαλώντας έντονες αντιπαραθέσεις και κατηγορίες για παραπληροφόρηση και διχαστικό λόγο.