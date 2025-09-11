Ο Τσάρλι Κερκ, ένας επιδραστικός ακροδεξιός ακτιβιστής και στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώθηκε από σφαίρα κατά την διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ήταν μόλις 31 ετών.

Πολλά παραμένουν ασαφή γύρω από το περιστατικό, αλλά ιδού τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.

Τι συνέβη;

Ο Κερκ είχε προσκληθεί στο Utah Valley University (UVU) και βρισκόταν κάτω από ένα λευκό κιόσκι μιλώντας σε πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στον υπαίθριο χώρο του πανεπιστημίου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο από τη σκηνή, απαντούσε σε ερώτηση για τη βία με όπλα όταν, γύρω στις 12:20 τοπική ώρα, ακούστηκε ένας πυροβολισμός.

Ο Κερκ φαίνεται να τινάζεται στην καρέκλα του, με αίμα στον λαιμό, προτού το τρομαγμένο πλήθος αρχίσει να τρέχει πανικόβλητο.

WATCH 🔴🔴 Charlie Kirk has been SHOT pic.twitter.com/dorKrbM5gZ — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

«Άκουσα έναν δυνατό κρότο, και μετά είδα το σώμα του να σωριάζεται», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. Σκύψαμε όλοι στο έδαφος για περίπου 30 με 45 δευτερόλεπτα, και μετά όσοι ήταν γύρω μας σηκώθηκαν και άρχισαν να τρέχουν», είπε η δημοσιογράφος Έμμα Πιτς, που βρισκόταν στο σημείο.

Ο Κερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε ώρες αργότερα από τον ίδιο τον Τραμπ.

Η πανεπιστημιούπολη εκκενώθηκε, ενώ οι αρχές αναζητούν τον δράστη.

Η σύζυγος και τα δύο παιδιά του Κερκ βρίσκονταν στο πανεπιστήμιο εκείνη την ώρα, αλλά είναι σώοι. Δεν τραυματίστηκε κανείς άλλος.

Ποιος είναι ο ύποπτος;

Οι αρχές μιλούν για πολιτική δολοφονία, αλλά ούτε η ταυτότητα ούτε τα κίνητρα του δράστη είναι γνωστά. Δύο άτομα συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά το συμβάν, αλλά αφέθηκαν ελεύθερα καθώς, σύμφωνα με τις αρχές της Γιούτα, «δεν έχουν καμία σχέση» με την επίθεση.

«Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή», ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Πολιτείας στην τελευταία του ενημέρωση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη ανθρωποκυνηγητό. Η πανεπιστημιούπολη έχει αποκλειστεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κάνουν έρευνες πόρτα-πόρτα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δολοφόνος πυροβόλησε από την ταράτσα κτιρίου κοντά στο σημείο της ομιλίας. Εξετάζονται βίντεο από τις κάμερες του πανεπιστημίου, ενώ ο ύποπτος πιστεύεται ότι φορούσε «σκούρα ρούχα».

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ;

Ο Κερκ υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες συντηρητικές φωνές στις ΗΠΑ και στενός σύμμαχος του Τραμπ. Είχε παραστεί στην ορκωμοσία του και συχνά επισκεπτόταν τον Λευκό Οίκο. Το 2012, σε ηλικία 18 ετών, συνίδρυσε την οργάνωση Turning Point USA (TPUSA) με στόχο τη διάδοση συντηρητικών ιδεών στα φιλελεύθερα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Έγινε γνωστός για τις ανοικτές συζητήσεις του στις πανεπιστημιουπόλεις, όπου απαντούσε σε ερωτήσεις σε στυλ «change-my-mind», ακριβώς όπως έκανε και τη στιγμή που δολοφονήθηκε. Στα κοινωνικά δίκτυα και στο καθημερινό του podcast προέβαλλε αποσπάσματα από τις αντιπαραθέσεις του πάνω σε ζητήματα όπως τα δικαιώματα οπλοκατοχής, η κλιματική αλλαγή, η πίστη και οι οικογενειακές αξίες.

Έχει ωστόσο επικριθεί έντονα για ακραίες και συνωμοσιολογικές θέσεις: αντι-τρανς ρητορική, αμφισβήτηση της πανδημίας Covid-19, αλλά και διασπορά της ψευδούς θεωρίας ότι οι εκλογές του 2020 «κλάπηκαν» από τον Τραμπ.

Για άλλους όμως θεωρούνταν πρωταθλητής της ελευθερίας του λόγου, με καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των νέων ψηφοφόρων υπέρ του Τραμπ και βαθιά κατανόηση του κινήματος Maga στη βάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Πώς αντιδρά ο κόσμος;

Η δολοφονία προκάλεσε κύμα θλίψης και οργής σε όλο το πολιτικό φάσμα των ΗΠΑ.

«Ο Μεγάλος, και μάλιστα Θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε τη Νεολαία της Αμερικής καλύτερα από εκείνον», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social. «Τον αγαπούσαν όλοι, ειδικά εγώ», πρόσθεσε, διατάζοντας την έπαρση σημαιών μεσίστιων σε όλη τη χώρα.

Όλοι οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους. Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για «βία που δεν έχει θέση στη χώρα μας», ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε την επίθεση «απεχθή πράξη» και δήλωσε ότι προσεύχεται για την οικογένεια του Κερκ.

Συλλυπητήρια εξέφρασαν και κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, όπως ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η Νάνσι Πελόζι και η Γκαμπριέλ Γκίφορντς – η οποία επέζησε από δολοφονική επίθεση το 2011 – καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Οι δημοκρατικές κοινωνίες πάντα θα έχουν πολιτικές διαφωνίες, αλλά δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να λυθούν με βία», είπε η Γκίφορντς.

Αντιδράσεις υπήρξαν και εκτός ΗΠΑ: Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Πρέπει όλοι να μπορούμε να συζητάμε ελεύθερα και ανοιχτά, χωρίς φόβο». Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικτό έγκλημα και βαθιά πληγή για τη δημοκρατία». Ο Αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι τον αποκάλεσε «εξαιρετικό διανομέα των ιδεών της ελευθερίας και αταλάντευτο υπερασπιστή της Δύσης».