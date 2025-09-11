Σε κινήσεις που καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της απέναντι στην πρόσκληση με την παραβίαση του ενάεριου χώρου της από ρωσικά drones, προχωράει η Πολωνία, καθώς η κυβέρνηση Τουσκ, ζήτησε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα και παράλληλα επέβαλλε «ήπια» ζώνη απαγόρευσης πτήσεων σχεδόν σε όλη την έκταση των ανατολικών συνόρων της χώρας.

Σκληρές δηλώσεις από την πολωνική ηγεσία

«Αυτή η ρωσική πρόκληση, όπως γνωρίζουν καλά οι στρατηγοί και οι στρατιώτες μας, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να δοκιμαστούν οι δυνατότητές μας, η ικανότητά μας να αντιδράσουμε», δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι στους στρατιώτες την Πέμπτη.

«Ήταν μια προσπάθεια να δοκιμαστεί ο μηχανισμός δράσης εντός της Βορειοατλαντικής συμμαχίας, η ετοιμότητά μας να αντιδράσουμε».

«Εφιστούμε την προσοχή του κόσμου σε αυτή την άνευ προηγουμένου ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ένα μέλος του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι οι συμμαχικές δεσμεύσεις, θα τηρηθούν από τους συμμάχους μας», δήλωσε ο Τουσκ μιλώντας σε πιλότους μιας βάσης της πολεμικής αεροπορίας. «Έτσι ώστε εμείς, ως χώρα και εσείς, ως Πολωνοί πιλότοι, να μην είμαστε ποτέ μόνοι, είτε σε καιρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου».

Έκτακτη συνεδριάση του ΣΑ και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει κατόπιν αιτήματος της Βαρσοβίας, αλλά δεν διευκρίνισε πότε.

Ο ΟΗΕ δεν σχολίασε άμεσα, αλλά η Σλοβενία, η Δανία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Βρετανία ζήτησαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεδριάσει την Παρασκευή, ανέφεραν διπλωμάτες.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ στον αέρα απογειώθηκαν στην επιχείρηση κατάρριψης drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τον Τραμπ να συμμετάσχει μαζί τους στην αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στην ενίσχυση της υποστήριξης προς το Κίεβο, δήλωσαν ότι το περιστατικό δικαιολογεί μια συλλογική απάντηση.

Οι περιορισμοί εναέριας κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν από την Πολωνία κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία τέθηκαν σε ισχύ από τα ξημερώματα και ισχύουν έως τις 9 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσαν οι πολωνικές αρχές εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τους περιορισμούς, μικρά και ψυχαγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα μπορούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, εφόσον διαθέτουν ραδιόφωνο και αναμεταδότη, αλλά δεν μπορούν να πετούν τη νύχτα. Οι πτήσεις θα επιτρέπονται μόνο έως ύψος περίπου 3 χλμ. (1,86 μίλια) πάνω από το επίπεδο του εδάφους, ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι εμπορικές πτήσεις συνήθως πετούν σε υψόμετρα άνω των 3 χλμ. πάνω από το έδαφος.

Απαγορεύονται τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως τα drones. Επιτρέπονται μόνο στρατιωτικές πτήσεις και αναγνωρίσιμα πολιτικά αεροσκάφη που ακολουθούν σχέδιο πτήσης.

Αργότερα σήμερα αναμένεται σύγκλιση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Πολωνίας από τον πρόεδρο Ναβρότσκι.

Ρωσία: «Τίποτα καινούριο στη ρητορική της Δύσης»

Στη ρητορική από την πλευρά της Πολωνίας, αλλά και γενικότερα στην αντίδραση πολλών χωρών στην παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, απάντησε εκ νέου η Ρωσία σήμερα, με το Κρεμλίνο να χαρακτηρίζει τις δηλώσεις ως «μια από τα ίδια» και να επαναβεβαώνει την απόφαση της ρωσικής ηγεσίας να μην κάνει κανένα παραπάνω σχόλιο για το θέμα.

Η Πολωνία, η Ουκρανία και η Λιθουανία σε κοινή δήλωση την Πέμπτη καταδίκασαν τη Ρωσία για την εισβολή drone την Τετάρτη στον πολωνικό εναέριο χώρο, χαρακτηρίζοντάς την σκόπιμη και άνευ προηγουμένου πρόκληση.

Ερωτηθείς για την κοινή δήλωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν κάνει άλλα σχόλια για το θέμα, και παρέπεμψε και πάλι στην σχετική ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν θα υπάρξει κανένα νέο σχόλιο. Το Υπουργείο Άμυνας σχολίασε το ζήτημα και προσέφερε διαβουλεύσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Δεν υπάρχει τίποτα να προσθέσουμε».

«Όσο για τη ρητορική και τις δηλώσεις που ακούμε από τη Βαρσοβία, στην πραγματικότητα, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτή η ρητορική είναι χαρακτηριστική σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών τελευταία. Απλά παρακολουθούμε τη συνέχισή της».

Σημειώνεται πάντως ότι ο Διοικητής της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης της Ευρώπης, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι ακόμα η Διοίκηση «δεν είναι βέβαιη αν επρόκειτο για σκόπιμη ή ακούσια ενέργεια από την Ρωσία».