Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες με τον ύποπτο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ζητούμε τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση αυτού του ατόμου που μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ», έγραφε στο X ο λογαριασμός του γραφείου του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα.

Παράλληλα, χαραγμένες με μηνύματα υπέρ των τρανς και αντιφασιστικής ιδεολογίας φέρεται να είναι οι σφαίρες που έπληξαν τον Τσάρλι Κερκ σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει στοιχεία της έρευνας.