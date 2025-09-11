Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (10/9) στη σύλληψη 42χρονου στην Αθήνα, δυνάμει εντάλματος για βαριές κατηγορίες όπως εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια. «Μας υποσχόταν στήριξη, μας έριχνε στην εκμετάλλευση» ανέφερε στους αστυνομικούς θύμα του 42χρονου.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ίδιος από το 2016 έως το 2022 πλησίαζε νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, που βρίσκονταν σε ανάγκη. Αρχικά, έδειχνε φροντίδα, στη συνέχεια όμως, με απειλές και βία, τις εξανάγκαζε να εκδίδονται, κρατώντας ο ίδιος τα χρήματα.

Παράλληλα είχε στήσει εταιρεία παραγωγής ερωτικού περιεχομένου, με ψεύτικες υποσχέσεις στα θύματά του για υψηλές αμοιβές. Αφού τις έπειθε, στη συνέχεια, τις εκβίαζε και τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε ερωτικές σκηνές που βιντεοσκοπούσε και διακινούσε διαδικτυακά. Όσες αντιδρούσαν, τις ξυλοκοπούσε ο ίδιος και τις κακοποιούσε σεξουαλικά.

«Νόμιζα ότι βρήκα έναν άνθρωπο που θα με φρόντιζε»

Μία από τις γυναίκες που βρήκε το θάρρος να μιλήσει είπε στους αστυνομικούς, ανέφερε: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, με πλησίασε και μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου σαν μπαμπάς. Τον πίστεψα. Σύντομα όμως, με απειλούσε ότι θα πάθει κακό η μητέρα μου, αν δεν τον ακούσω. Με έστελνε από 5 έως 7 ραντεβού την ημέρα. Άκουγα ότι άλλες κοπέλες δούλευαν ασταμάτητα. Έπαιρνε τα μισά χρήματα, λέγοντας ότι αυτός έχει το πελατολόγιο».

Άλλη μία κοπέλα θύμα του 42χρονου αποκάλυψε ότι εκμεταλλεύτηκε τη δική της απώλεια και την παγίδευσε με υποσχέσεις προστασίας: «Νόμιζα ότι βρήκα έναν άνθρωπο που θα με φρόντιζε. Αντί για αυτό, με έριξε στην πορνεία και στις ερωτικές ταινίες. Όταν έλεγα δεν θέλω, μου απαντούσε με απειλές για τη μάνα μου».

Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί πέντε περιπτώσεις γυναικών που έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης, οι οποίες έχουν τεθεί υπό προστασία και υποστηρίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς θεωρείται πιθανό να υπάρχουν περισσότερα θύματα.

Ο 42χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ το υλικό που κατασχέθηκε εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.