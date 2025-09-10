Είναι γνωστό ότι ο Εργκίν Αταμάν χρησιμοποιεί πολλές φορές τις δηλώσεις του για να επηρεάσει πρόσωπα και καταστάσεις. Ο αγώνες της Ελλάδας με την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την εξίσωση.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων αποθέωσε την Εθνική, τον Σπανούλη και τους παίκτες, όμως δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τη διαιτησία. Ο κόουτς Αταμάν μίλησε για τη δήλωση που είχε κάνει ο Βασίλης Σπανούλης σχετικά με τα λίγα φάουλ που σφυρίζονται υπέρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον μικρό αριθμό βολών που εκτελεί.

Ο προπονητής της Τουρκίας επεσήμανε ότι σύμφωνα με εκείνον ο σούπερ σταρ της Εθνικής κάνει πολλά επιθετικά φάουλ.

«Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά»

Για το παιχνίδι με την Ελλάδα: «Είναι το πεπρωμένο μου. Στην Euroleague στα playoffs αντιμετώπισα την πρώην ομάδα μου, την Εφές, ήταν πολύ συναισθηματικό. Τώρα φυσικά η Ελλάδα, πέντε παίκτες από τον Παναθηναϊκό παίζουν εκεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Ελλάδα έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Είναι ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, ίσως ένα από τα καλύτερα του τουρνουά».

Για τον Σπανούλη: «Ο Σπανούλης είναι ένας καλός προπονητής. Στην Ελλάδα ήταν προπονητής στο Περιστέρι, μετά πήγε στη Μονακό. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο. Έφτιαξε καλή χημεία στην ομάδα, παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά».

«Ο Σλούκας είναι ο point guard στην Ευρώπη»

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης σίγουρα μπορεί να σκοράρει. Δεν θα εστιάσουμε να σταματήσουμε τον Γιάννη. Θα εστιάσουμε στην κανονική άμυνα, θα σκεφτούμε τι ματσαρίσματα θα κάνουμε. Θέλω να πω ότι ο Σπανούλης δεν είναι μόνο καλός προπονητής τεχνικά, αλλά πνευματικά είναι πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει πολύ.

Νομίζω ότι έμαθε πνευματική στρατηγική από εμάς. Στην Κύπρο στους ομίλους είπε ότι ο Γιάννης σουτάρει λίγες βολές, αν τον συγκρίνουμε με τον Ντόντσιτς, τον Σενγκούν και τον Γιόκιτς και είδα ότι χθες κόντρα στη Λιθουανία σούταρε 16 βολές. Έξυπνη κίνηση, αλλά επίσης δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα στην πνευματική μου κατάσταση ότι το μπάσκετ στο NBA και στην Ευρώπη είναι διαφορετικό.

Στο NBA υπάρχει πολύς χώρος στην επίθεση και ο Γιάννης είναι ο καλύτερος σε αυτό. Αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν κανόνες στις αμυντικές καταστάσεις. Όταν είδα, είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ.

Ίσως οι διαιτητές μπορούν να σφυρίξουν όταν του κάνουν φάουλ, αλλά επίσης πρέπει να ελέγξουν πολύ καλά όταν κάνει διεισδύσεις αν κάνει επιθετικά φάουλ, επειδή όταν είδα το προηγούμενο παιχνίδι, είδα πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι επίσης η πνευματική μου στρατηγική».

Για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που θα αντιμετωπίσει: «Δεν υπάρχει προπονητής που να μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα στο γήπεδο. Αλλά οι παίκτες μου θα προσπαθήσουν. Οπότε δεν έχω κάποια ιδιαίτερη τακτική για να σταματήσω τον Σλούκα. Ο Μήτογλου είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Κάποιες μέρες παίζει πραγματικά σπουδαία. Μερικές φορές είναι λίγο άσχημα για την απόδοσή του. Ελπίζω να μην είναι στην σπουδαία του μέρα. Αλλά για μένα ο Σλούκας είναι ο point guard στην Ευρώπη».