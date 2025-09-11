Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για την εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ECDC, ο εν λόγω μύκητας απειλεί τα ευρωπαϊκά νοσοκομεία, καθώς και τα ελληνικά. Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι ο αριθμός των κρουσμάτων ανεβαίνει μέρα με τη μέρα και τα περιστατικά έξαρσης αυξάνονται σε κλίμακα σε αρκετές χώρες.

Τα ευρήματα δείχνουν την ανάγκη για έγκαιρη ανίχνευση και ελέγχου μετάδοσης για την αποφυγή ευρείας και ταχείας εξάπλωσης.

Τι είναι ο μύκητας Candidozyma auris;

Ο μύκητας Candidozyma auris (C. auris) είναι ένας μύκητας, ο οποίος συνήθως εξαπλώνεται εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι συχνά ανθεκτικός στα αντιμυκητιακά φάρμακα και μπορεί να προκαλέσει βαριές λοιμώξεις σε σοβαρά άρρωστους ασθενείς.

Η ικανότητά του να επιμένει σε διαφορετικές επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό και να εξαπλώνεται μεταξύ ασθενών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχό του.

Τι προκαλεί ο συγκεκριμένος μύκητας;

Ο μύκητας C. auris μπορεί να προκαλέσει στους ανθρώπους που μολύνει:

Μολύνσεις των πληγών

Ουρολοιμώξεις

Λοιμώξεις του αίματος, απ’ όπου εξαπλώνεται σε όλο το σώμα

Ωτίτιδες

Πού εντοπίζονται τα κρούσματα και ποια είναι η θέση της Ελλάδας;

Μεταξύ 2013 και 2023, αναφέρθηκαν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) 4.012 κρούσματα λοίμωξης από τον μύκητα αυτό. Οι πέντε χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων ήταν:

Ισπανία (συνολικώς 1.807 κρούσματα)

Ελλάδα (852 κρούσματα)

Ιταλία (712 κρούσματα)

Ρουμανία (404 κρούσματα)

Γερμανία (120 κρούσματα)

Από το 2020, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται ραγδαία μέχρι το 2023, όταν και αναφέρθηκαν 1.346 ετήσια κρούσματα από 18 χώρες ΕΕ/ΕΟΧ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρά την αύξηση αυτή, οι καταγεγραμμένοι αριθμοί κρουσμάτων αντικατοπτρίζουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς δεν υπάρχει συστηματική επιτήρηση σε πολλές χώρες.

Σημειώνεται ακόμα, ότι ενώ οι τρεις προηγούμενες έρευνες του ECDC για το C. auris περιορίστηκαν σε χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, οι χώρες διεύρυνσης της ΕΕ των Δυτικών Βαλκανίων και η Τουρκία προσκλήθηκαν επίσης να συμμετάσχουν στην έρευνα για τον εν λόγω μύκητα το 2024. Η Τουρκία, το Κοσσυφοπέδιο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανέφεραν συνολικά 121 κρούσματα του μύκητα Candidozyma auris.

Επιπλέον, πρόσφατα κρούσματα έχουν αναφερθεί στην Κύπρο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ισπανία.

Γιατί ανησυχεί τους ειδικούς ο μύκητας Candidozyma auris;

Ενώ ορισμένες χώρες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό των κρουσμάτων C. auris, πολλές παρουσιάζουν σημαντικά κενά. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων, μόνο 17 από τις 36 συμμετέχουσες χώρες διαθέτουν επί του παρόντος εθνικό σύστημα επιτήρησης για το C. auris. Μόνο 15 χώρες έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες εθνικές οδηγίες πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων. Η εργαστηριακή ικανότητα είναι συγκριτικά ισχυρότερη, με 29 χώρες να αναφέρουν πρόσβαση σε μυκολογικό εργαστήριο αναφοράς ή σε ειδικό εργαστήριο και 23 να προσφέρουν εξετάσεις αναφοράς για νοσοκομεία.

Ενώ ο αριθμός των λοιμώξεων από C. auris σαφώς αυξάνεται, χωρίς συστηματική επιτήρηση και υποχρεωτική αναφορά, η πραγματική κλίμακα του προβλήματος πιθανότατα δεν αναφέρεται επαρκώς.

Το ECDC αξιολογεί τακτικά την επιδημιολογική κατάσταση, την εργαστηριακή ικανότητα και την ετοιμότητα για το C. auris σε τέσσερις έρευνες από το 2018 και δημοσιεύει ταχείες αξιολογήσεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων επιλογών για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων. Αυτό έχει ως στόχο να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της ετοιμότητάς τους και των ικανοτήτων έγκαιρης αντίδρασης για την πρόληψη ή τον περιορισμό των κρουσμάτων C. auris εγκαίρως και την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης.

Μάλιστα, αρκετές χώρες έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν πλέον να διακρίνουν συγκεκριμένες εξάρσεις λόγω της εκτεταμένης περιφερειακής ή εθνικής διασποράς. Η περίοδος μεταξύ ενός καταγεγραμμένου πρώτου κρούσματος στη χώρα και της περιφερειακής ενδημικότητας σύμφωνα με το σύστημα σταδιοποίησης του ECDC ήταν μεταξύ πέντε και επτά ετών για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί το C. auris μέσω των νοσοκομειακών δικτύων.

Σε αρκετές από αυτές τις χώρες, έχει σημειωθεί παρατεταμένη τοπική μετάδοση μέσα σε λίγα μόνο χρόνια από το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα, γεγονός που υπογραμμίζει το κρίσιμο χρονικό περιθώριο για έγκαιρες παρεμβάσεις για την αναχαίτιση της εξάπλωσής του.

Τι δηλώνουν οι ειδικοί στην Ελλάδα;

Ο Καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στην εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris στα ελληνικά νοσοκομεία.

Ο καθηγητής ανέφερε ότι ο εν λόγω μύκητας είχε ξανά έρθει στο φως της δημοσιότητας πριν από ένα χρόνο, με την ονομασία Candida auris και τώρα μετονομάστηκε σε Candidozyma auris, για τεχνικούς λόγους. «Πρόκειται για έναν μύκητα, ο οποίος είναι ανθεκτικός στα αντιμυκητιακά, δηλαδή των φαρμάκων που δίνουμε στους ασθενείς για να αντιμετωπίσουν τους μύκητες», επεσήμανε ο ίδιος. Μάλιστα, τόνισε πως ο εν λόγω μύκητας είναι ανθεκτικός και στα αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, για αυτό και ανησυχεί τους ειδικούς.

Ο μύκητας Candidozyma auris προκαλεί πρόβλημα κυρίως, σε ασθενείς με καταβεβλημένο ανοσοποιητικό, όπως καρκινοπαθείς και ασθενείς που βρίσκονται σε ΜΕΘ. «Δε δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην κοινότητα αυτή τη στιγμή. Εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάποιος ασθενής, ο οποίος έχει πρόβλημα στην κοινότητα», σημειώνει ο Γκίκας Μαγιορκίνης.