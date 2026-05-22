Μετράμε πλέον αντίστροφα για τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στην οριστική 12άδα του Ολυμπιακού για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (18:00, Novasports Prime).

Έχοντας το ευχάριστο «πονοκέφαλο» να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ο Έλληνας τεχνικός έπρεπε να πάρει δύσκολες αποφάσεις για το ποιοι θα μείνουν εκτός. Τελικά, οι τέσσερις παίκτες που «κόπηκαν» από την αποστολή για τον απογευματινό ημιτελικό είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Tάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς

Φωτογραφίες από την άφιξη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ