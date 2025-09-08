5 το πρωί: Η απολαυστική Εθνική του Γιάννη – Οι νέες απειλές Τραμπ στη Ρωσία – Η δράση της μαφίας στην Κρήτη
Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν αδιαμφισβήτητα αφιερωμένο στη ΔΕΘ. Εκεί όπου δυστυχώς ακούσαμε λιγότερα από αυτά που περιμέναμε. Από αυτά δηλαδή που μας είχαν προϊδεάσει ορισμένοι εδώ και μήνες. Τουλάχιστον μας αποζημίωσε η Εθνική μπάσκετ που με τον οδοστρωτήρα Γιάννη Αντετοκούνμπο έβαλε πλώρη για τα μετάλλια!
1
Έτοιμος για κυρώσεις ο Τραμπ στη Ρωσία
- Μπαράζ βομβαρδισμών: Η Ρωσία εκτόξευσε 810 drones και 13 πυραύλους, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, με την ουκρανική αεράμυνα να αναχαιτίζει τα περισσότερα. Τουλάχιστον πέντε νεκροί, δεκάδες τραυματίες και σοβαρές ζημιές στην έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο.
- Διεθνείς αντιδράσεις και διπλωματικές κινήσεις: Η πρωθυπουργός ζητά αυστηρότερες κυρώσεις σε ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, καθώς και περισσότερα όπλα, ο Ζελένσκι συντονίζεται με Μακρόν, ενώ η φον ντερ Λάιεν και ο Στάρμερ καταδικάζουν την επίθεση, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό της διπλωματίας» και «δειλές επιθέσεις».
- Δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Ρωσίας: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε νέο πακέτο κυρώσεων μετά τη μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, θέτοντας παράλληλα ως προϋπόθεση τη συμμετοχή της Ευρώπης για την ενίσχυση της πίεσης στη Μόσχα.
2
Η Εθνική του Γιάννη πέταξε στους «8»
- Έφυγε για προημιτελικά: Πιστή στο ραντεβού της με τους «8» του Eurobasket ήταν η Εθνική, η οποία επικράτησε 84-79 του Ισραήλ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ και ήταν με διαφορά ο κορυφαίος του αγώνα. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Κώστας Σλούκας και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.
- Και τώρα Λιθουανία: Στα προημιτελικά η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία, η οποία πέταξε εκτός συνέχειας τη Λετονία. Η παρέα του Βαλαντσιούνας δεν τρομάζει και όλα είναι στο χέρι της Εθνικής. Ο αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη.
- Εκτός και η Γαλλία: Στα αλλά ματς είχαμε μια ακόμα έκπληξη, αφού η Γεωργία απέκλεισε τη Γαλλία. Ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λούκα Ντοντσιτς, ο οποίος πέτυχε τους μισούς πόντους της Σλοβενίας στη νίκη με 84-77 κόντρα στην Ιταλία. Η Πολωνία αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε 80-72 της Βοσνίας. Τα ζευγάρια των προημιτελικών: Λιθουανία – Ελλάδα, Τουρκία – Πολωνία, Φινλανδία – Γεωργία και Γερμανία – Σλοβενία.
3
Μέχρι και συμβόλαια θανάτου ετοίμαζε η Μαφία Κρήτης
- Διαπλοκή με κρατικές και εκκλησιαστικές δομές: Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η «Μαφία της Κρήτης» διατηρούσε στενές σχέσεις με επίορκους κρατικούς λειτουργούς, υψηλόβαθμους κληρικούς και δικαστικούς, με σκοπό να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες -όπως αποφάσεις κατασχέσεων ή αποφυλακίσεις υπόπτων-και να αποκτήσει πρόσβαση σε εκκλησιαστικά ακίνητα υψηλής αξίας.
- Υποθέσεις «συμβολαίων θανάτου» και εκβιασμών: Μέλη της συμμορίας σχεδίαζαν και προχωρούσαν σε εκτεταμένες παράνομες πράσξεις, οι οποίες περιλάμβαναν από απαγωγές μελών οικογενειών αστυνομικών μέχρι δολοφονικές επιθέσεις με εκρηκτικά. Κατατέθηκαν συγκεκριμένες μαρτυρίες περί σχεδιασμένων «συμβολαίων θανάτου», ακόμα και τοποθέτησης βομβών, ως αποτρόπαιες και μεθοδικές πράξεις.
- Συστήματα χρηματισμών, ναρκωτικών και διαφθοράς: Η δικογραφία δείχνει ότι η οργάνωση διέθετε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών με περίπου 5.300 συναλλαγές, που απέφεραν πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, στρατιωτικοί και αστυνομικοί συμμετείχαν σε παράνομες ανταλλαγές: π.χ. επιστροφή κατασχεμένων ναρκωτικών. Τέλος, είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία από διάλογο που είχε άλλο ηγετικό μέλος της εν λόγω οργάνωσης με τον κ. Καμμένο, στον οποίο αναφερόταν σε περιστατικό του 2016, κατά το οποίο ο κρητικός ποινικός είχε αναφέρει ψευδώς στον τότε υπουργό ότι ο διοικητής αστυνομικής υπηρεσίας στα Χανιά είχε βάλει «κοριούς» στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που θα διέμενε.
4
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κατά Δαμιανού
- Κατηγορίες για ανάρμοστο, διχαστικό και επικαλυπτόμενο έργο: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων χαρακτήρισε την επιστολή που αποδίδεται στον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Δαμιανό, ως γεμάτη με «ἀνάρμοστον καί ἀντιεκκλησιαστιόν πνεῦμα», διχαστικές και προσβλητικές αιχμές, και υποστηρίζει πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν γράφτηκε από τον ίδιο.
- Σκληρή κριτική με πολιτικο-νομική χροιά, κατά του Πατριάρχη Θεόφιλου και άλλων: Η επιστολή καταφέρεται κατά του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου και άλλων εκκλησιαστικών φορέων, μιλώντας για «ἐκκλησιαστικό πραξικόπημα» και «ἰμπεριαλιστική πολιτική», ενώ επιπλέον απορρίπτει την κανονική αρμοδιότητα του Πατριαρχείου στη Μονή Σινά, εγείροντας και θέματα όπως ιθαγένεια, ιδιοκτησία κειμηλίων και καθεστώς διαμονής των μοναχών.
- Το Πατριαρχείο ζητά συμφιλίωση και ομαλότητα: Παρά τις εντάσεις, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διαμηνύει την πρόθεσή του να εργαστεί για την εκτόνωση της κρίσης, την επιστροφή στην κανονικότητα και ζητά από τους Σιναΐτες Πατέρες να μείνουν ενωμένοι και να προχωρήσουν στις επιβαλλόμενες διαδικασίες για την εκλογή νέου Ηγουμένου.
5
Έτοιμη για το δύο στα δύο απέναντι στη Δανία
- Η κρίσιμη αναμέτρηση: Αντίστροφη είναι η μέτρηση για την Εθνική ποδοσφαίρου και την κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση με τη Δανία (21:45) που μπορεί να ανοίξει διάπλατα το δρόμο για τα τελικά του Μουντιάλ.
- Πώς θα διαμορφωθεί η βαθμολογία; Η Ελλάδα θέλει το δύο στα δύο στον όμιλο για να μείνει μόνη πρώτη με έξι βαθμούς καθώς Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία, έχουν ήδη απώλειες.
- Η αναγνώριση του Μπρίαν Ρίμερ: Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής των Δανών, Μπρίαν Ρίμερ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα πολύ δυνατό σύνολο με ικανότητα στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Μεταξύ άλλων, εξήγησε πως η αντίπαλός του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχει αφήσει πίσω της την κακή περίοδο του παρελθόντος, ενώ αναγνώρισε πως η “γαλανόλευκη” διαθέτει πλέον πολλούς παίκτες με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.
