Η Εθνική ξεκίνησε το ματς με τους Τζολάκη, Tσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Βαγιαννίδη, Κουρμπέλη, Ζαφείρη, Μπακασέτα, Τζόλη, Καρέτσα, Παυλίδη και μόλις στο 3ο λεπτό, προηγήθηκε με τον Καρέτσα μετά από πάσα πάρε-βάλε του Παυλίδη, αφού προηγήθηκε κλέψιμο από την πίεση ψηλά.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα άγγιξε και το 2-0 λίγο μετά και στο 17′ ο Παυλίδης, μετά από γλυκιά σέντρα του Καρέτσα, με κεφαλιά, έκανε το 2-0, για να έρθει τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπακασέτας με τρομερό μακρινό σουτ να κάνει το 3-0.

Το σόου της Εθνικής δεν είχε τέλος. Στο 36ο λεπτό, ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Κουρμπέλης πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 4-0!

Στο δεύτερο ημίχρονο, μπορεί ο ρυθμός να έπεσε, αλλά η Ελλάδα βρήκε ξανά γκολ, με σκόρερ τον Τζόλη στο 63ο λεπτό, απόρροια της πίεσης των παικτών του Γιοβάνοβιτς και δημιουργούς των γκολ, Μπακασέτα και Παυλίδη.

Στο 72′, η Λευκορωσία πέτυχε το γκολ της τιμής, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπαρκόβσκι, απόφαση που πάρθηκε από τον διαιτητή σε onfield review, ύστερα από παρέμβαση του VAR, για χέρι του Μπακασέτα.

Η Εθνική δημιούργησε κι έχασε κι άλλες ευκαιρίες, κάποιες κλασικές, σε μία ιδανική κι εντυπωσιακή πρεμιέρα στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Ελλάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης

Λευκορωσία: Παβλιουτσένκο, Πίγκας, Μαρτίνοβιτς, Ζαμπέλιν, Πετσένιν, Γκρομίκο (55′ Βολκόφ), Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ (46′ Μπαρκόφσκι), Μεϊνιτσένκο, Εμπόνγκ