Ολοκληρώθηκε η φάση των 16 και γνωρίζουμε τις οκτώ ομάδες που συνεχίζουν στο Eurobasket. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Εθνική η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ.
Η φάση των 16 έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις αφού η Φινλανδία πέταξε εκτός συνέχειας τη Σερβία και η Γεωργία τη Γαλλία.
Η Εθνική στη μάχη της τετράδας
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί τα προημιτελικά θα διεξαχθούν στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.
Οι ημέρες διεξαγωγής συμβαδίζουν με τη διασταύρωση στα ημιτελικά. Έτσι, η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Τρίτη τη Λιθουανία και την ίδια μέρα θα παίξει και η Τουρκία με τη. Πολωνία.
Μια ημέρα αργότερα παίζουν τα ζευγάρια Φινλανδία – Γεωργία και Γερμανία – Σλοβενία.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
- 17.00 Τουρκία – Πολωνία
- 21.00 Λιθουανία – Ελλάδα
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
- 17.00 Φινλανδία – Γεωργία
- 19.00 Γερμανία – Σλοβενία