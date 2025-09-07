Ολοκληρώθηκε η φάση των 16 και γνωρίζουμε τις οκτώ ομάδες που συνεχίζουν στο Eurobasket. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Εθνική η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ.

Η φάση των 16 έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις αφού η Φινλανδία πέταξε εκτός συνέχειας τη Σερβία και η Γεωργία τη Γαλλία.

Η Εθνική στη μάχη της τετράδας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί τα προημιτελικά θα διεξαχθούν στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

Οι ημέρες διεξαγωγής συμβαδίζουν με τη διασταύρωση στα ημιτελικά. Έτσι, η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Τρίτη τη Λιθουανία και την ίδια μέρα θα παίξει και η Τουρκία με τη. Πολωνία.

Μια ημέρα αργότερα παίζουν τα ζευγάρια Φινλανδία – Γεωργία και Γερμανία – Σλοβενία.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17.00 Τουρκία – Πολωνία

21.00 Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17.00 Φινλανδία – Γεωργία

19.00 Γερμανία – Σλοβενία

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό