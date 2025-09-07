Έτοιμος να προχωρήσει σε ένα δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λόγω της σύγκρουσης με την Ουκρανία, δήλωσε την Κυριακή στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μεγαλύτερη σε έκταση αεροπορική επιδρομή σε ουκρανικούς στόχους τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Είστε έτοιμος να προχωρήσετε στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τιμωρώντας τον Πούτιν;» τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος. «Ναι, είμαι» απάντησε ο Τραμπ.

Reporter: Are you ready for the second phase of sanctions against Russia? Trump: I am pic.twitter.com/GcTtCaIc7Q — Acyn (@Acyn) September 7, 2025

Όταν ρωτήθηκε στο Οβάλ Γραφείο, αν έχει μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ είπε: «Έμαθα πράγματα που θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μάθετε ό,τι σχόλια υπάρχουν».

Ο Τραμπ δε διευκρίνισε ποιες θα ήταν, αν υπάρχουν, οι συνέπειες σε περίπτωση που μια διμερής συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα κάνουν και τι θα συμβεί. Το παρακολουθώ πολύ στενά», είπε ο Τραμπ.

Στις 22 Αυγούστου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ξέρει τι να κάνει «σε δύο εβδομάδες». Η προθεσμία αυτή πλησιάζει την Παρασκευή.

Οι όροι που θέτει ο Τραμπ στην φον ντερ Λάιεν

Μετά τη ρωσική επίθεση, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο NBC News ότι η Ουάσινγκτον είναι «έτοιμη» να εντείνει την πίεση στη Μόσχα και κάλεσε τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο, θέτοντας επί της ουσίας, για άλλη μια φορά, τη συμμετοχή της Ευρώπης ως προϋπόθεση για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν την Παρασκευή μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε και με τον Μπέσεντ, «Συζητάμε το τι μπορούν οι ΕΕ και οι ΗΠΑ να κάνουν μαζί. Και είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε την πίεση», είπε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

Η Μόσχα βρίσκεται ήδη υπό ασφυκτικές κυρώσεις από Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες, ωστόσο έχει βρει αγοραστές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Ινδία και αλλού.