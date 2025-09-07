Γνωστά έγιναν όλα τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Eurobasket. Ανάμεσα στις ομάδες που συνεχίζουν είναι και η Εθνική η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ.
Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία. Ένα ζευγάρι στο οποίο δεν υπάρχει φαβορί και η Εθνική θέλει να επιστρέψει στη ζώνη των μεταλλίων.
Η αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει την Τρίτη. Την ίδια ημέρα η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία με την ομάδα του Αταμάν να είναι φαβορί.
Την Τετάρτη θα έχουμε την μονομαχία των δύο εκπλήξεων. Η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και μια από τις δύο θα προκριθεί στην τετράδα.
Στην άλλη μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας η Γερμανία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία. Οι Γερμανοί είναι το φαβορί και μένει να δούμε εάν ο Λούκα Ντοντσιτς έχει διαφορετική γνώμη.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
- 17.00 Τουρκία – Πολωνία
- 21.00 Λιθουανία – Ελλάδα
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
- 17.00 Φινλανδία – Γεωργία
- 19.00 Γερμανία – Σλοβενία