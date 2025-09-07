Γνωστά έγιναν όλα τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Eurobasket. Ανάμεσα στις ομάδες που συνεχίζουν είναι και η Εθνική η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ.

Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία. Ένα ζευγάρι στο οποίο δεν υπάρχει φαβορί και η Εθνική θέλει να επιστρέψει στη ζώνη των μεταλλίων.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει την Τρίτη. Την ίδια ημέρα η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία με την ομάδα του Αταμάν να είναι φαβορί.

Την Τετάρτη θα έχουμε την μονομαχία των δύο εκπλήξεων. Η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και μια από τις δύο θα προκριθεί στην τετράδα.

Στην άλλη μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας η Γερμανία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία. Οι Γερμανοί είναι το φαβορί και μένει να δούμε εάν ο Λούκα Ντοντσιτς έχει διαφορετική γνώμη.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17.00 Τουρκία – Πολωνία

21.00 Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17.00 Φινλανδία – Γεωργία

19.00 Γερμανία – Σλοβενία

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό