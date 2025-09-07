Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί από το μπαράζ των ρωσικών νυχτερινών βομβαρδισμών σε ουκρανικούς στόχους, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου επλήγη η έδρα της κυβέρνησης, με τους τελευταίους ορόφους του κτιρίου να τυλίγονται στις φλόγες.

«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», τόνισε η πρωθυπουργός Σβιριντένκο μέσω Telegram, μεταφορτώνοντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται ζημιές σε μέρος του κτιρίου, φλόγες που διακρίνονται σε μέρος του από δυο παράθυρα κι ελικόπτερο καθώς κάνει ρίψη νερού.

Russia fired its largest-ever aerial barrage at Ukraine on September 7, launching 805 drones and 13 missiles with Ukrainian defence units downing 751 drones and four missiles. The attack set the main building of the Ukrainian government in Kiev on fire and reportedly left three… pic.twitter.com/1Md4sNJfw6 — TRT World (@trtworld) September 7, 2025

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες του αμερικανού προέδρου για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζουν να έχουν κολλήσει σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες ημέρες, το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχτηκε σε συναγερμό από τη νύχτα.

Η πρωτεύουσα έγινε στόχος εκτεταμένης επιδρομής drones, με τουλάχιστον τρεις νεκρές – ηλικιωμένη, νεαρή και κοριτσάκι – και άλλους 18 τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Πολλά άλλα κτίρια υπέστησαν επίσης ζημιές στις νυχτερινές επιδρομές.

#Russian army strikes government building in #Kiev —target may have been top floor used by country’s prime minister

Right now, the Russian Armed Forces are conducting one of the MOST MASSIVE attacks s on Ukrainian Army rear areas

➡️ 4 Iskander-K cruise missiles hit targets in… pic.twitter.com/F4VHi8HKtC — Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 7, 2025

Αντιδράσεις

«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Χρειάζεται να ενισχυθεί η πίεση των κυρώσεων, κυρίως στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Σβιριντένκο, ζητώντας επίσης περισσότερα «όπλα» από συμμάχους της χώρας της.

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι συνομίλησε με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν. «Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας Telegram.

Ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε σοκαρισμένος: «Είμαι σοκαρισμένος από την τελευταία βάρβαρη επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου και σε όλη την Ουκρανία, η οποία σκότωσε αμάχους κι έπληξε υποδομές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κιρ Στάρμερ και πρόσθεσε: «Για πρώτη φορά, επλήγη η καρδιά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι (ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν) πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν είναι σοβαρός σχετικά με την ειρήνη”.

Τι γίνεται με τα δημόσια κτίρια της Ουκρανίας

Στα τέλη Αυγούστου, μαζική επιδρομή με drones και πυραύλους στο Κίεβο σκότωσε τουλάχιστον 25 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές στα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Συγκριτικά, τα δημόσια κτίρια της Ουκρανίας έχουν μείνει αλώβητα στους σχεδόν καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, τα τελευταία τριάμισι χρόνια.

Τη νύχτα αναφέρθηκαν επίσης πλήγματα σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως στη Ντνιπροπετρόφσκ όπου ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ έκανε λόγο για θάνατο 54χρονου και στη Ζαπορίζια όπου αναφέρθηκε μια νεκρή. Χθες βράδυ οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης έναν θάνατο στη Σούμι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατιωτικές δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το χωριό Κόροσε που βρίσκεται στην περιοχή της πόλης Ντνιπροπετρόφσκ (Δνίπρο). Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές κατά υποδομών ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος, αλλά και κατά μεταφορικών υποδομών, όπως επίσης και κατά στρατιωτικών αεροπορικών πεδίων στην Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.