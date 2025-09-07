Το Eurobasket 2025 περνά στην ιστορία ως το πιο απρόβλεπτο της σύγχρονης εποχής. Οι Σέρβοι την «πάτησαν» πρώτοι χάνοντας από τη Φινλανδία, αλλά και οι Γάλλοι δεν διδάχθηκαν πατώντας την ίδια μπανανόφλουδα. Στη σπουδαιότερη στιγμή της ως εθνική οντότητα η Γεωργία θριάμβευσε στη Ρίγα και με το επιβλητικό 80-70 έγινε η έκτη χρονικά ομάδα που κέρδισε το εισιτήριο για την πρώτη 8άδα.

Οι «μπλε» θα έπρεπε να ήταν υποψιασμένοι για το τι θα συναντήσουν. Αντ’ αυτού εμφανίστηκαν πνευματικά ανέτοιμοι να κοντράρουν πειστικά ένα σύνολο με τεράστιο κίνητρο και άγνοια κινδύνου. Τα δύο αυτά στοιχεία μετατράπηκαν σε υπεροχή πάνω στο παρκέ απέναντι στην οποία το συγκρότημα του άπειρου Φρεντίκ Φοτού δεν είχε την κατάλληλη απάντηση.

Σουτάροντας με ποσοστό ανώτερο του 50% από το τρίποντο (10/18) και ποντάροντας στο τεράστιο μπασκετικό μέγεθος του αειθαλή Σενγκέλια (24 πόντοι με 7/10 σουτ, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), η Γεωργία άρχισε από νωρίς να πιστεύει ότι όλα είναι πιθανά στο ματς. Ο Καμάρ Μπόλντουιν αποδείχθηκε μια πολύ σοφή επιλογή για την περιφέρεια και συνδυαστικά με τις καλές στιγμές των Μαμουλεκασβίλι – Μπιτάτζε η ομάδα που έχτιζε επί χρόνια ο Ηλίας Ζούρος έφτασε να πανηγυρίζει τη συμμετοχή στα προημιτελικά για πρώτη φορά στα χρονικά.

Των Γάλλων ο πρόωρος αποκλεισμός σε μια διοργάνωση που εμφανίστηκαν χωρίς αρκετές ελίτ μονάδες κατέδειξε πως η νέα γενιά έχει δρόμο να διανύσει προτού διαδεχθεί επάξια την προηγούμενη. Φουρνιέ, Γκομπέρ, Λεσόρ και Φαλ παραμένουν ακόμη απαραίτητοι στην απόπειρα μετάβασης. Ούτε ο Γιαμπουσέλε ούτε ο Φρανσίσκο αρκούσαν για να αποτραπεί το μοιραίο. Τα μόλις 6/36 τρίποντα, ή αλλιώς το καταδικαστικό 17% από τα 6μ75, θα τους «στοιχειώνει».

Στα όριά της η Πολωνία, απέκλεισε με ζόρι τη Βοσνία

Ούτως ή άλλως τα παιχνίδια που διεξάγονται νωρίς αποδεικνύονται μεγάλο βάσανο για τα φαβορί. Σε βαθμό που τα φέρνουν στα πρόθυρα του αποκλεισμού. Ούτε η Πολωνία πάντως έπεσε στην παγίδα και νικώντας 80-72 την αξιόμαχη Βοσνία εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και μαζί το δικαίωμα να ελπίζει ότι μπορεί να φτάσει ακόμη πιο βαθιά, παρότι την ερχόμενη Τρίτη θα αντιμετωπίσει την άτρωτη Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Με τέτοιον Λόιντ, βέβαια, τα όνειρα δεν απαγορεύονται για τους Ανατολικοευρωπαίους. Ο νατουραλιζέ γκαρντ των Πολωνών ήταν εκ νέου ασταμάτητος και σκοράροντας πάνω από τον μέσο όρο του υπέγραψε εν πολλοίς το αποτέλεσμα. Πολυεπίπεδα επιδραστικός και ο Ματέους Πονίτκα των 19 πόντων και των 11 ριμπάουντ σ’ ένα ματς που ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς χρησιμοποίησε επί της ουσίας οκτώ παίκτες και είδε την ομάδα του να μοιράζει μόνο 9 ασίστ.

Ήταν μια σημαντική παράμετρος αυτή, την οποία οι Βόσνιοι δεν εκμεταλλεύτηκαν όσο θα έπρεπε έτσι ώστε να ωφεληθούν επί μακρόν. Ούτε όμως κι έβγαλαν τις άμυνες που χρειάζονταν όταν έφτασαν στο -4 (76-72, 37’35”), έχοντας νωρίτερα σπαταλήσει υπέρ τους διαφορά οκτώ πόντων (47-55). Νούρκιτς και Ρόμπερσον, που πίστεψαν στην έκπληξη, έφυγαν αναγκαστικά με σκυμμένο το κεφάλι για τα αποδυτήρια.

Τα αποτελέσματα της φάσης των 16

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Γαλλία – Γεωργία 70-80

18:30 Ιταλία – Σλοβενία

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Τουρκία – Πολωνία

Φινλανδία – Γεωργία

Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία

Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ

