Η εθνική θα είναι στα προημιτελικά του Eurobasket 2025! Στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της στη διοργάνωση, παρά την αστοχία των Ελλήνων διεθνών στα σουτ τριών πόντων (4/25), η «γαλανόλευκη» έκανε αυτό που έπρεπε, για ν’ αποκλείσει, στη φάση των «16», το μαχητικό Ισραήλ, με 84-79, στην Arena Riga, της Λετονίας. Αντίπαλος των Ελλήνων διεθνών, με φόντο την τετράδα, η Λιθουανία, την ερχόμενη Τρίτη (9/9).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που πήρε από το… χέρι την εθνική για να την οδηγήσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Κώστα Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βοήθησε επίσης την εθνική. Μία ακόμη φορά εξαιρετική άμυνα έπαιξε ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου.

Όσο κι αν ήθελε το Ισραήλ να γίνει η ομάδα που θα έκανε την τρίτη… έκπληξη στη φάση των «16», μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας και της Φινλανδίας, ο “Greek Freak” είχε αντίθετη… άποψη!

Ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ηγέτης του Ισραήλ, Ντένι Αβντίγια, σημείωσε 23 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.

Ο αγώνας

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά. Οχι ιδανικά, αλλά καλά. Ο Γιάννης, τον οποίον μάρκαραν αρχικά ατομικά, έκανε… το συνηθισμένο πάρτι του και στην άμυνα ο Αβντιγια περιοριζόταν. Κάποιες απροσεξίες στην άμυνα μας απέτρεψαν από το να δημιουργήσουμε ένα καλό μαξιλαράκι. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 28-22 με τον Γιάννη απόλυτο πρωταγωνιστή.

Αυτά που έκανε ο Γιάννης κόντρα στις μονές άμυνες ήταν… κωμικά. Απλά δε μπορούσε να χάσει καλάθι και ξάπλωνε στο παρκέ όποιον προσπαθούσε να αμυνθεί. Ενα τρίποντο του Σλούκα μας έκανε… πενηντάρηδες, δύο πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τη διαφορά να πάει για πρώτη φορά στους 11. Το ημίχρονο τελικά ολοκληρώθηκε στο 50-41.

Κακές άμυνες και λάθος στην επίθεση έριξε τη διαφορά στους τέσσερις και λίγο αργότερα ο -πρώτη φορά ζεστός- Αβντιγια μείωσε στους τρεις. Η χειρότερη είδηση, βέβαια, ήταν το τρίτο φάουλ του Γιάννη. Η Ελλάδα έχασε τρία εύκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο και έχασε την ευκαιρία να επανακτήσει τη διαφορά της. Παρότι ο ρυθμός έδειχνε Ισραήλ, όμως, η Εθνική κατάφερε να τον παγώσει. Κι έτσι σιγά σιγά η διαφορά μας επέστρεψε και η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 67-59.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε χωρίς τον Γιάννη στο παρκέ, αλλά με δύο συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ. Σημαντική ήταν η παρουσία του Σαμοντούροφ, ο οποίος είχε ζεσταθεί από την τρίτη περίοδο. Τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ καλά και ο Γιάννης μπήκε για να… τελειώσει το παιχνίδι. Οπως κι έγινε!

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket

Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία. Ένα ζευγάρι στο οποίο δεν υπάρχει φαβορί και η Εθνική θέλει να επιστρέψει στη ζώνη των μεταλλίων.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει την Τρίτη. Την ίδια ημέρα η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία με την ομάδα του Αταμάν να είναι φαβορί.

Την Τετάρτη θα έχουμε την μονομαχία των δύο εκπλήξεων. Η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και μια από τις δύο θα προκριθεί στην τετράδα.

Στην άλλη μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας η Γερμανία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία. Οι Γερμανοί είναι το φαβορί και μένει να δούμε εάν ο Λούκα Ντοντσιτς έχει διαφορετική γνώμη.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Ελλάδα

Τουρκία – Πολωνία

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Φινλανδία – Γεωργία

Γερμανία – Σλοβενία

