Αντετοκούνμπο: Aπό το «Ποτάμι» στο NBA ένα άδειο ψυγείο… δρόμος

Αν υπάρχει ένας αθλητής του οποίου η ζωή θα έπρεπε να γίνει βιβλίο, ταινία, σίριαλ, τότε αυτή είναι του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πρότυπο από τα λίγα, ο Ελληνας αθλητής τι κι αν έχει καταφέρει πολύ περισσότερα απ΄όσα φαντάζονταν, δεν σταματά να ονειρεύεται, να θέλει κι άλλα, να προσπαθεί για το καλύτερο, να έχει στόχους και να παρακινεί όλους όσους θεωρούν πως ο χώρος του αθλητισμού είναι βρώμικος, κλειστός και εν τέλει για λίγους και προνομιούχους.

Αλλωστε για τον Γιάννη ποτέ δεν ήταν ένας χώρος που μετά την αναγνώριση έρχεται η καλοπέραση, η μόστρα, το τουπέ και ότι άλλο έχουμε δει ουκ ολίγες φορές από άλλους καταξιωμένους μεγάλους αθλητές που ξαφνικά μεταμορφώνονται σε «θεοί της στρογγυλής θεάς».

Σίγουρα η οικογένεια, αλλά και τα δύσκολα παιδικά του χρόνια έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να γίνει ο Γιάννης ένας αθλητής- πρότυπο (και όχι είδωλο).

Mέσα δεκαετίας του ’90 και σ’ ένα μικρό δυάρι στα Σεπόλια ο Τσαρλς και η Βερόνικα, είχαν αφήσει την πατρίδα τους τη Νιγηρία μαζί με τον τρίχρονο γιο τους τον Φράνσις, ήδη από τις αρχές του 1992 και μετά από μια επίπονη περιπλάνηση που περιελάμβανε τρεις Ηπείρους, είχαν καταλήξει στην Ελλάδα.

Η ζωή δεν ήταν εύκολη καθώς μετά βίας μάζευαν τα 150 χιλιάρικα (τότε) δραχμές του ενοικίου κάθε μήνα και ακόμη πιο δύσκολα είχαν κάθε μεσημέρι φαγητό στο τραπέζι τους.

Ο πατέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο προσπαθούσε να φέρει το μεροκάματο στο σπίτι είτε δουλεύοντας σε οικοδομή, είτε πουλώντας διάφορα μικροπράγματα είτε κάνοντας μικρές χειροτεχνικές δουλειές.

Το λιγοστό εισόδημα που «έμπαινε» κάθε μέρα στο σπίτι είχε ως αποτέλεσμα η οικογένεια να αλλάξει ουκ ολίγες φορές στέγη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήρθε στον κόσμο όταν η Βερόνικα και ο Τσαρλς έμεναν σε ένα ημιυπόγειο διαμέρισμα με δύο δωμάτια στα Σεπόλια, όπου στο ένα δωμάτιο κοιμόντουσαν οι γονείς και στο άλλο τα τρία μέχρι τότε αδέλφια.

Μετά το Γιάννη ήλθε και ο Κώστας και αργότερα ο Αλέξανδρος και παρά τα πολλά προβλήματα, κάθε φορά μόνο ευγνωμοσύνη και ευτυχία ένιωθαν οι γονείς του.

Και κάπου τότε μπήκε στην ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπήκε το μπάσκετ πρώτα στον Τρίτωνα και στη συνέχεια στον Φιλαθλητικό,

Ο προπονητής του, Σπύρος Βελληνιάτης, από την πρώτη στιγμή είχε καταλάβει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένα ακατέργαστο διαμάντι, καθώς μόνο και μόνο τα νούμερα μιλούσαν από μόνα τους.

«Ανοιγμα χεριών 221 εκατοστά, παλάμη 26 και ειδική παραγγελία το 50 νούμερο παπούτσι».

Οι άνθρωποι τότε του Φιλαθλητικού και οι coaches είχαν βοηθήσει μάλιστα όχι μόνο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και την οικογένειά του, η οποία απέκτησε σταθερό εισόδημα, ενώ η Βερόνικα από την πλευρά της βρήκε σταθερή δουλειά.

Το καλοκαίρι του 2013 ο Τσαρλς και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο έζησαν την πιο χαρούμενη ημέρα της ζωής τους.

Ο 18χρονος τότε Γιάννης επελέγη στο Νο. 15 του draft του ΝΒΑ από τους Μπακς και η μοίρα της οικογένειας άλλαξε ολοκληρωτικά.

Όλοι μετακόμισαν στο Μιλγουόκι, για να βρίσκονται δίπλα στο μέλος της οικογένειας που άνοιγε τα «φτερά» του στο «μαγικό» πρωτάθλημα του κόσμου.

Μαζί και ο Θανάσης, που θα βρισκόταν στους Delaware 87ers και οι μικρότεροι, που θα φοιτούσαν πια στα καλύτερα σχολεία και στην συνέχεια κολέγια της Αμερικής.

Η δύσκολη περίοδος για την οικογένεια Αντετοκούνμπο που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί σε μερικές σειρές είχε τελειώσει.

Ο Γιάννης έγινε «αστέρας» του ΝΒΑ και άφηνε άφωνο τον κόσμο με τα κατορθώματά του.

Έπαιρνε χρόνος συμμετοχής, έπαιζε αντίπαλος με μεγάλα ονόματα του NBA και κατέρριπτε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Εγινε ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε σε All-Star Game, πήρε το βραβείο του «Πιο Βελτιωμένου Παίκτη» και γρήγορα κατέρριψε μέχρι και ρεκόρ που είχε σπάσει μόνο ο Μαικλ Τζόρνταν.

Από την άλλη πλευρά ο Θανάσης πέρασε για λίγο από το ΝΒΑ και στην συνέχεια διέγραψε την δική του πορεία στην Ισπανία και την Ανδόρα, με την οποία μπήκε στα playoffs του πρωταθλήματος και στην συνέχεια στον Παναθηναϊκό.

Τον Ιούνιο του 2016, ο Τσαρλς και η Βερόνικα είχαν λάβει και εκείνοι το δικό τους βραβείο για την συμβολή τους στην διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς στην Αμερική, πράγμα που δεν σταματούσαν ποτέ να δείχνουν μέσω τον social media.

Η οικογένεια ήταν μαζί δυνατή και ενωμένη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017 όπου και τον γύρο του κόσμου έκανε η είδηση πως ο πατέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφυγε σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Ο Τσαρλς Αντετοκούνμπο υπέστη ανακοπή καρδιάς το μεσημέρι τις Παρασκευής (29/9) ώρα Αμερικής αφήνοντας πίσω του την σύζυγό του Βερόνικα, καθώς και τα παιδιά του Θανάση, Γιάννη, Κώστα, Αλεξ και Φράνσις.

Βέβαια για την οικογένεια Αντετοκούνμπο ο Τσαρλς είναι πάντα εκεί.

Ο Γιάννης ποτέ δεν ξεχνά να αναφέρει σε κάθε λόγο τον πατέρα του, ο οποίος τον δίδαξε να στοχεύει ψηλά, ενώ από την άλλη η μητέρα του ήταν και είναι το στήριγμα της οικογένειας.

Αυτό λοιπόν αποδείχτηκε και στον λόγο που έβγαλε ο Greek Freak με τρεμάμενη φωνή και δάκρυα στα μάτια λίγα δευτερόλεπτα αφ΄ότου έμαθε πως είναι ο φετινός MVP του πρωταθλήματος NBA.

H οικογένεια είναι πάνω απ΄ όλα. Μόνο εκείνη άλλωστε σε μαθαίνει να θέλεις πάντα περισσότερα, αλλά να μην γίνεσαι άπληστος.

Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/l8SN27FFTG

— NBA (@NBA) June 25, 2019