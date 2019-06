Συγκίνηση : Τα δάκρυα της μητέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται πως η μητέρα της οικογένεια Αντετοκούνμπο ήταν αυτή που κράτησε στα δύσκολα, μετά και τον χαμό του πατέρα του Γιάννη.

Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο ήταν αδύνατον να λείπει από τα βραβεία του NBA και να μην καμαρώσει για τον γιο της.

Η μητέρα του Γιάννη, βλέποντας τον γιο της να σηκώνει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της χρονιάς, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματα συγκίνησης και ξέσπασε σε κλάματα.

Behind every greatest, there’s a strong mom 💪💪, congrats @Giannis_An34 for being #NBA mvp https://t.co/VIE34LMHn1

