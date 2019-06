Σακίλ και Σμιθ: «Ψηφίζω τον Γιάννη για αμυντικό της σεζόν» (vid)

Η φετινή σεζόν στο NBA έφτασε στο τέλος της και όσο περνάει ο καιρός, οι συζητήσεις για τον κορυφαίο αμυντικό της χρονιάς όλο και φουντώνουν.

Πολ Τζόρτζ, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρούντι Γκομπέρ είναι οι τρεις υποψήφιοι για τον τίτλο, με ειδικούς της λίγκας, παλαίμαχους μπασκετμπολίστες και απλούς φιλάθλους να καταθέτουν διάφορες απόψεις για το ποιος πρέπει να είναι ο τελικός νικητής.

Από το… debate, μάλιστα, δεν απείχαν και οι Σακίλ Ο’ Νηλ, Κένι Σμιθ και Τσαρλας Μπάρκλεϊ, με τους δυο πρώτους να δίνουν την ψήφο τους στον «Greek Freak».

Αρχικά, τον λόγο πήρε ο Κένι Σμιθ, ο οποίος ανέφερε: «Μέσα στη σεζόν δεν έδειξε ούτε μία φορά απροθυμία να μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη των αντιπάλων. Ψηφίζω Γιάννη Αντετοκούνμπο λοιπόν».

Με τη σειρά του, ο Σακίλ τόνισε: «Δεν ήμουν ποτέ καλός αμυντικός, απλά έκανα κοψίματα. Θα επέλεγα τον Γιάννη όμως. Μπορώ να διακρίνω τις ικανότητές του, την ενέργεια του. Αυτός έχει βαλθεί να χαρίσει ένα πρωτάθλημα στην πόλη του Μιλγουόκι».

Αντίθετα, ο Μπάρκλεϊ έδωσε αλλού την ψήφο του: «Εγώ ψηφίζω Γκομπέρ. Μου θυμίζει τον Μουτόμπο και τον Μούρνινγκ. Πάντα πρέπει να ξέρεις που βρίσκεται γιατί μπορεί να σε κόψει».

«He has not been reluctant at any point in this season to guard the best players… I go with Giannis.» – Kenny Smith pic.twitter.com/gpPomKf5Wq

