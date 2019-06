Ο συγκλονιστικός λόγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο πρώτος Έλληνας MVP του NBA σκορπώντας ενθουσιασμό στους υποστηρικτές του στην Ελλάδα, και διαφημίζοντας το ελληνικό μπάσκετ στα πέρατα της Γης.

Ο Greek Freak στην ομιλία του μετά την βράβευσή του ήταν συγκλονιστικός. Αναφέρθηκε στην Ελλάδα που τόσο αγαπά, ενώ τίμησε την οικογένειά του και ειδικά την μητέρα του που στάθηκε από την αρχή στο πλευρό του, ενώ όταν αναφέρθηκε στον εκλιπόντα πατέρα του ξέσπασε σε κλάματα.

Διαβάστε και δείτε το βίντεο των όσων ειπώθηκαν από τον Γιάννη κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον θεό που με ευλόγησε με αυτό το ταλέντο, για να είμαι στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω που με έβαλε σε αυτή τη θέση. Όλα τα κάνω μέσω αυτού, είμαι απίστευτα ευλογημένος. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, κυρίως τους συμπαίκτες μου. Θέλει πάνω από έναν παίκτη για να έχεις πάνω από 60 και τους ευχαριστώ που ήταν μαζί μου στον πόλεμο.

Θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο, που μας έμαθε όλα όσα έπρεπε να ξέρουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, που πίστεψε. Ήμουν 18 ετών στην Ελλάδα και με πίστεψαν. Ευχαριστώ το Μιλγουόκι, την Ελλάδα και τους Νιγηριανούς που με υποστηρίζουν. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί και μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα.

Πριν από 2 χρόνια είχα ένα στόχο, να γίνω ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ τον πατέρα μου, αν και προφανώς δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μου. Πάντοτε, όταν περνάω στο παρκέ, θυμάμαι τον πατέρα μου, που μου έλεγε να παίζω και πιο σκληρά, ακόμη κι όταν πονούσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς αδελφούς μου. Σας ευχαριστώ, είστε τα πρότυπά μου, σας ευχαριστώ για όσα κάνετε για μένα.

«This is just the beginning…»

An emotional @Giannis_An34 accepts the #KiaMVP! #NBAAwards pic.twitter.com/5LhQFA81AV

— NBA (@NBA) June 25, 2019