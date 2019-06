Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το «βιβλίο» καριέρας του MVP του NBA

Την ιδέα να δημιουργήσει ένα βιβλιαράκι με την καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε σκιτσογράφος στις ΗΠΑ.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου του πολυτιμότερου παίκτη της χρονιάς στο NBA, όπως ήταν αναμενόμενο, ο κόσμος του μπάσκετ ασχολείται με το απίστευτο επίτευγμα του Γιάννη. Εντός κι εκτός συνόρων κορυφαίοι αθλητές υποκλίνονται στον 25χρονο έλληνα άσσο, ενώ άνθρωποι από όλα τα μήκη και πλάτη της γης εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το σπουδαίο κατόρθωμα σε συνδυασμό με τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε ο Γιάννης.

Τα σκίτσα δείχνουν την αρχή της καριέρας τους στην Ελλάδα, το ταξίδι στις ΗΠΑ, τη συμμετοχή στα All Star Game και φυσικά την ανάδειξή του σε MVP του ΝΒΑ.

From undiscovered gem to NBA MVP. What a journey its been for Giannis 👏 pic.twitter.com/GIYg8jcPat

