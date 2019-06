Σε Σιάκαμ, Γουίλιαμς και Γκομπέρ τα άλλα βραβεία της βραδιάς στο NBA (pics)

Ο πρωταθλητής της Λίγκας, Πασκάλ Σιάκαμ από την άλλη πήρε και αυτός ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Αυτό του πιο Βελτιωμένου Παίκτη της Χρονιάς. Ο δυναμικός πάουερ Φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς ήταν ένας από τους παίκτες κλειδιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους Καναδούς ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του φέτος και νικώντας στην ψηφοφορία τους ΝτιΆρον Φοξ και ΝτΆντζελο Ράσελ.

Ο Σιάκαμ εμφανώς συγκινημένος και χαρούμενος ανέφερε σχετικά μετά την βράβευσή του: «Χαίρομαι πολύ, που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Δεν έχουμε φτάσει εκεί, όπου πρέπει, αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν να φτάσω μέχρι εδώ. Δε θα σας ονομάσω, ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε. Ξέρω ότι φαίνεται δύσκολο για άτομα, σαν εμένα, από το Καμερούν να φτάσουμε σε μια τέτοια επιτυχία, αλλά όλα είναι δυνατά».

