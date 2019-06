Για αυτούς τους λόγους ο Αντετοκούνμπο θα βγει MVP του ΝΒΑ (vid)

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζέιμς Χάρντεν και Πολ Τζορτζ. Αυτοί οι τρεις παίκτες ερίζουν δικαιωματικά βάσει απόδοσης και σταθερότητας μέσα στη σεζόν για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς (MVP αγγλιστί).

Το Bleacher Report, ένα από τα διασημότερα αθλητικά σάιτ της άλλης πλευράς του Ατλαντικού και όχι μόνο, παίρνει ξεκάθαρα θέση και υποστηρίζει με επιχειρήματα πως ο Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο MVP.

Ο Γιάννης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην Ανατολή. Ηγήθηκε των Μπακς με 27.7 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ, οδηγώντας τους στην κορυφή του ΝΒΑ με ρεκόρ 60-22.

Από την άλλη ο Χάρντεν έκανε απίστευτα πράγματα φέτος και η παραγωγικότητά του μπορεί να μείνει στην Ιστορία του πρωταθλήματος. Ήταν τρομακτικός επιθετικά με 36.1 πόντους ανά ματς ενώ προσέφερε επίσης 6.6 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ, οδηγώντας του Τεξανούς στην 4η θέση της Δύσης και 6η συνολικά με ρεκόρ 53-29.

Ο Μούσιας είναι πραγματικό υπερόπλο επιθετικά αλλά ο Γιάννης είναι πιο ολοκληρωμένος. Ο Human Alphabet είναι ξεκάθαρα πολλές κλάσεις πάνω από τον ηγέτη των Ρόκετς σαν αμυντικός τόσο λόγω σωματικών προσόντων όσο και λόγω διάθεσης. Μεταξύ των δύο λοιπόν αν πάρουμε σαν κριτήριο το λεγόμενο «two way players», ο Giannis είναι συντριπτικά καλύτερος.

Harden’s season was historic but the argument for Giannis as MVP is too strong 🏆#NBAAwards pic.twitter.com/duiws6a2cn

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2019