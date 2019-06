Ιστορικές στιγμές στο NBA: MVP του πρωταθλήματος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Είναι πλέον επίσημο. Ο MVP της χρονιάς στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου είναι Έλληνας! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επικράτησε στη μάχη με τον Τζέιμς Χάρντεν (κυρίως) αλλά και τον Πολ Τζορτζ και κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου παίκτη της σεζόν για το ΝΒΑ.

Μπορεί η πορεία των Μπακς να σταμάτησε στους Τελικούς της Ανατολής κόντρα στους μετέπειτα πρωταθλητές Ράπτορς, αλλά ο Greek Freak με την συνολικά υπέροχη εικόνα του μέσα στη σεζόν και τη σταθερότητα που επέδειξε σε συνθήκες πρωταθλητισμού ψηφίστηκε δίκαια ως ο MVP του ΝΒΑ για τη σεζόν 2018-2019.

«This is just the beginning…»

Από κοντά και ο προπονητής του στους Μιλγουόκι Μπακς, Μάικ Μπούντενχολζερ. O 49χρονος προπονητής στην πρώτη του κιόλας χρονιά με τις κινήσεις και τις τακτικές του μετέτρεψε τα Ελάφια σε διεκδικητές πρωταθλήματος, δίνοντας τον χώρο στον Γιάννη για να απογειωθεί.

Ο «coach Bud» νίκησε στην ψηφοφορία τους Ντοκ Ρίβερς (Λος Άντζελες Κλίπερς) και Μάικ Μαλόουν (Ντένβερ Νάγκετς) και πήρε το βραβείο του δηλώνοντας σχετικά:

«Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους που με ψήφισαν και… δε μου το κράτησαν, που κάνω τις πιο βαρετές δηλώσεις. Θέλω αρχικά να δώσω συγχαρητήρια στους Ντοκ Ρίβερς και Μάικ Μαλόουν, όλοι οι προπονητές έχουν επιρροές μεταξύ μας.

Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/l8SN27FFTG

— NBA (@NBA) June 25, 2019