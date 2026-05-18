Δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση (από την οποία πέθαναν μία 57χρονη και η 26χρονη κόρη της) και για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας κατά συρροή άσκησε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου εις βάρος του 45χρονου οδηγού που ενεπλάκη στο μοιραίο τροχαίο της 17ης Μαΐου στο νησί.

Εν τω μεταξύ το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή της βίαιης πρόσκρουσης των δύο οχημάτων, που οδήγησε στην ανατροπή του ενός και στον εγκλωβισμό των δύο γυναικών.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Στις 14:40, στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, ένα σημείο με διαχρονικά υψηλή κυκλοφοριακή συμφόρηση, σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων. Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που το ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε, εγκλωβίζοντας στα συντρίμμια του τις δύο επιβαίνουσες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τρία οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Δυστυχώς, οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, μαζί με την 25χρονη σύντροφό του και το 17χρονο παιδί του όπως αναφέρει η Δημοκρατική.

«Έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον»

«Κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών. Ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε αρχικά στον ΑΝΤ1.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπέρασε ένα ασημί, μικρό αυτοκίνητο. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είπα και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ.

Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες», κατέληξε η γυναίκα.