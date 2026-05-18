Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες (18/5) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με επίκεντρο και την περιοχή των Βοριζίων, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Παράλληλα, ακόμη τρία άτομα συνελήφθησαν για το αδίκημα της ζωοκλοπής, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Εγκλήματα εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμών, φθορών, αλλά και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους εμπλεκόμενους να φέρεται ότι απέσπασαν πάνω από 580.000 ευρώ μέσω δηλώσεων εκτάσεων που δεν τους ανήκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να εκβίαζαν ιδιοκτήτες κτημάτων, παίρνοντας εκτάσεις «με το έτσι θέλω» και δηλώνοντάς τες ως δικές τους, προκειμένου να εισπράττουν τις επιδοτήσεις. Η οικονομική ζημιά που υπέστησαν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Αστυνομικές έφοδοι

Από νωρίς το πρωί πραγματοποιούνται έφοδοι και έρευνες σε διάφορα σημεία της Κρήτης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για το εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα.