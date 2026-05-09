Στην τελετή βράβευσης του 2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας απηύθυνε χαιρετισμό ο καθηγητής Γλωσσολογίας και συντάκτης του έγκριτου λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης.

Ο κ. Χαραλαμπάκης εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε νέο ψηφιακό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο περιλαμβάνεται αφιέρωμα για τις σχολικές εφημερίδες και συνέντευξη μαθητών. Όπως σημείωσε, τέτοιες πρωτοβουλίες προβάλλουν ουσιαστικά μηνύματα ποιότητας στην εκπαίδευση.

Κατά την ομιλία του υπογράμμισε ότι το σχολείο, ως κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί από μόνο του να επιλύσει τα προβλήματα της κοινωνίας, καθώς συχνά αναπαράγει τις αδυναμίες της. Τόνισε, ωστόσο, ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της γλώσσας και της εκπαίδευσης.

«Θα έλεγα ότι το σχολείο ως κοινωνικό θεσμός, δεν μπορεί να κάνει θαύματα όπως περιμένουμε από το υπουργείο παιδείας διότι ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει δυστυχώς τον κακό εαυτό μας. Πρέπει να βελτιωθεί η ελληνική κοινωνία και μετά να δούμε και το σχολείο να ανεβαίνει ψηλά και ήδη έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα για τη γλώσσα και την εκπαίδευση», είπε ο κ. Χαραλαμπάκης.

Αναφερόμενος στη γλωσσολογία και την επικοινωνία, επισήμανε πως η εκπαιδευτική διαδικασία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη γραμματική και το συντακτικό, αλλά να δίνει έμφαση και στην επικοινωνιακή ικανότητα των ανθρώπων, δηλαδή στο ποιος μιλά, πότε, με ποιον και για ποιον λόγο.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, διάβασε δύο αποσπάσματα από μαθητικά κείμενα που δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα».

«Αντί να αναρωτιόμαστε αν οι έφηβες θέλουν να είναι ωραίες, ας αναλογιστούμε αν ως κοινωνία τους δίνουμε την ευκαιρία να δούμε πόσο έξυπνες και δυναμικές είναι», σημειώνει στο κείμενό της η Αγγελική.

«Αν ακουγόταν περισσότερο η φωνή μας, ο αναστεναγμός μας στους διαδρόμους θα γινόταν χαμόγελο», τονίζει στο κείμενό της η Ειρήνη, αναδεικνύοντας τη σημασία της έκφρασης και της συμμετοχής των νέων στη σχολική και κοινωνική ζωή.