Τον καθοριστικό ρόλο της παιδείας, της ελευθερίας του λόγου και της ενεργής συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή ανέδειξε ο πρόεδρος της Ακαδημία Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στον χαιρετισμό του κατά την τελετή βράβευσης των μαθητών στον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων.

Στην ομιλία του, ο κ. Διαμαντούρος χαρακτήρισε τη διοργάνωση «ένα πεδίο έκφρασης» για τους μαθητές, επισημαίνοντας ότι οι νέοι άνθρωποι δεν καλούνται απλώς να παρακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνίας.

«Οι δημοσιογράφοι ως φορέας 4ης εξουσίας δεν είναι καταγραφείς γεγονότων. Σε αυτό το εγχείρημα υπάρχει το θάρρος της έκφρασης. Το πιο σημαντικό είναι ότι η νέα γενιά δεν καλείται μόνο να ακούσει τον κόσμο, αλλά να τον ερμηνεύει με τον δικό της τρόπο», σημείωσε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

«Η νέα γενιά δεν καλείται να παρακολουθεί τον κόσμο αλλά να τον διαμορφώνει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία της πρωτοβουλίας: όχι απλώς να γράψουν οι νέοι άνθρωποι, αλλά να αισθανθούν ότι ο λόγος τους μετράει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της δημοσιογραφίας, τονίζοντας ότι «ο δημοσιογράφος δεν είναι απλός καταγραφέας γεγονότων αλλά εγγυητής του δημόσιου λόγου», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευθύνης, της σκέψης και της αναζήτησης νοήματος στη δημόσια συζήτηση.

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας στάθηκε επίσης στη σημασία της συμμετοχής των νέων σε μια εποχή αβεβαιότητας και κοινωνικών προκλήσεων, σημειώνοντας πως η κοινωνία χρειάζεται πολίτες που τολμούν να παίρνουν θέση και να εκφράζουν άποψη.

Παράλληλα, θέλησε να στείλει μήνυμα προς τους μαθητές σχετικά με τον ρόλο της Ακαδημίας Αθηνών, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί «έναν κλειστό χώρο για λίγους», αλλά «έναν ζωντανό τόπο σκέψης όπου η γνώση συνομιλεί με την κοινωνία».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Διαμαντούρος αναφέρθηκε όχι μόνο στον ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότηας αλλά και σε αυτόν της οικογένειας, σημειώνοντας ότι «το πρώτο βήμα του λόγου δημιουργείται μέσα σε αυτήν», εκεί όπου διαμορφώνονται τα πρώτα αξιακά συστήματα και καλλιεργείται η προσωπικότητα των νέων ανθρώπων.