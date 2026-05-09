Την καλλιτεχνική ματιά και το ταλέντο των μαθητών ανέδειξε η ειδική διάκριση για comic journalism πλαίσιο του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Φέτοες για πρώτη χρονιά δόθηκε μια ειδική τιμητική διάκριση για δημοσιογραφικό έργο comic journalism, δηλαδή σε ένα σχετικά νεό δημοσιογραφικό είδος, το οποίο συνδυάζει το σκίτσο με το αφηγηματικό ρεπορτάζ. Κερδίζει μάλιστα συνεχώς ολοένα και μεγαλύτερη θέση στα διεθνή και εγχώρια μέσα. Το «Βήμα» πριν λίγες εβδομάδες παρουσίασε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών μέσα από αυτό το φορμά αφήγησης.

Στον φετινό διαγωνισμό βραβεύτηκε με τιμητική διάκριση η μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος «Οδυσσέας Ελύτης», Μαρία Τσαλίκη για τα δημοσιογραφικά της έργα σε comic jourmalism «Σπάστε τον κύκλο της βίας» και «Φρένο στην απειλή του δρόμου» που δημοσιεύθηκαν στη σχολική εφημερίδα «Τα SOS και όχι μόνο».

Την απονομή του της διάκρισης έκανε ο δημοσιογράφος και διευθυντής του ψηφιακού Βήματος, Μάνος Μίχαλος

Η Μαρία Τσαλίκη παρέλαβε το βραβείο συνοδευόμενη από την εκπαιδευτικό Χρυσούλα Θανοπούλου.