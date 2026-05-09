Για τις τεχνολογικές εξελίξεις που αλλάζουν την εξερεύνηση του σύμπαντος και τη σημασία της επιστημονικής γνώσης σε μια εποχή αμφισβήτησης και παραπληροφόρησης, μίλησε ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε σε μαθητές και μαθήτριες του Πρότυπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Η Κυριακή Πανηγυράκη, ο Νικόλας Κρέτσης, η Μυρτώ Τράκου και η Αγγελική Τασίκα επισκέφθηκαν το ιστορικό κτήριο του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο και συνομίλησαν με τον κύριο Βασιλάκο. Το βίντεο της συνέντευξης προβλήθηκε στην τελετή βράβευσης του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας.

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συζήτησης, οι μαθητές ρώτησαν αν υπάρχουν σήμερα άλλοι κατοικήσιμοι πλανήτες. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Θα ήταν εξαιρετικά απίθανο έως αδύνατον να μην υπάρχουν άλλοι πλανήτες οι οποίοι είναι κατοικήσιμοι». Παρότι, όπως εξήγησε, οι τεράστιες αποστάσεις καθιστούν προς το παρόν αδύνατη τη φυσική πρόσβαση σε αυτούς, τόνισε ότι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας με το μακρινό σύμπαν είναι μέσω της ακτινοβολίας και του φωτός.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου στάθηκε επίσης στη σημασία της επιστημονικής εκπαίδευσης, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα επιστημονικά δεδομένα αμφισβητούνται συχνά. «Εδώ είναι η ευθύνη που έχουν οι επιστήμονες να εξηγούν με έναν απλό τρόπο την επιστήμη, ώστε να λειτουργούν παιδευτικά προς την κοινωνία και ειδικότερα προς τα νέα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Ένας εκπαιδευμένος πολίτης, είναι ένας πολίτης ο οποίος δεν μπορεί εύκολα κάποιος να τον παραπληροφορήσει ή να τον οδηγήσει σε μονοπάτια έξω από τον ορθολογισμό και έξω από την επιστήμη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις νέες μορφές επικοινωνίας με τα διαστημικά σκάφη στο βαθύ διάστημα, χαρακτηρίζοντας την οπτική επικοινωνία «επανάσταση στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών». Μάλιστα, μίλησε για τη συμμετοχή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην αποστολή Ψυχή της NASA, η οποία ταξιδεύει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Όπως εξήγησε, το Αστεροσκοπείο ανέλαβε, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, την επικοινωνία με το διαστημόπλοιο σε απόσταση περίπου 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. «Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών πραγματοποίησε αυτό που ονομάζουμε τη βαθύτερη ευρυζωνική ζεύξη που έχει γίνει ποτέ από ευρωπαϊκό έδαφος. Μιλάμε για ένα μοναδικό παγκόσμιο επίτευγμα, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών του διαστήματος», υπογράμμισε.

