Στα βραβεία B/innovate, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών που διοργάνωσαν ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, το μέλλον της καινοτομίας δεν παρουσιάστηκε από στελέχη εταιρειών ή έμπειρους επιχειρηματίες, αλλά από μαθητές. Με ιδέες που γεννήθηκαν στο σχολείο και εξελίχθηκαν μέσα από μήνες εργασίας, mentoring και παρουσιάσεων, οι νικήτριες ομάδες του B/innovate απέδειξαν ότι η νέα γενιά παρακολουθεί την επικαιρότητα και τις εξελίξεις και επιδιώκει να δώσει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που προκύπτουν.

Οι καινοτόμες ιδέες των παιδιών έκαναν αίσθηση και συζητήθηκαν για την αναπτυξιακή τους δυναμική. Από την οικονομική παιδεία και την ψυχική ενδυνάμωση των εφήβων που σχεδόν μονοπωλεί αυτές τις ημέρες τις ειδήσεις με κυρίαρχο το τραγικό περιστατικό της αυτοκτονίας των δύο εφήβων μαθητριών στην Ηλιούπολη, μέχρι τη διαχείριση φυσικών καταστροφών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, οι ιδέες που ξεχώρισαν έχουν κοινό παρονομαστή την ανάγκη να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ανθρώπων.

Αυτό το πάθος των μαθητών να βελτιώσουν τον κόσμο γύρω τους ήταν έκδηλο στα επιχειρηματικά μοντέλα που ακολούθησαν και ανέπτυξαν στις 4λεπτες παρουσιάσεις τους, στη σκηνή της αίθουσας «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η δημιουργικότητα και η τόλμη των μαθητών να διατυπώσουν ιδέες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα αναδείχθηκαν και στις συζητήσεις που είχε το ΒΗΜΑ με τις ομάδες μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων.

Σε αυτή τη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας κερδισμένοι είναι εξάλλου όλοι ο συμμετέχοντες μέσα από το ταξίδι της εκπαίδευσης.

1ο Βραβείο – LifeBudget, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

«Πολλοί νέοι δυσκολεύονται να πάρουν οικονομικές αποφάσεις»

Η ομάδα LifeBudget από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με την ιδέα «LifeBudget – Ψηφιακό Εργαστήριο Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού» απέσπασε το 1ο Βραβείο. Με ενθουσιασμό η Ναταλί Γεωργιάδη, ο Αράμ Εζεκελιάν, ο Σωτήρης Μπραΐμης και η Σταυρούλα Φωτιάδου – στην ομάδα συγκαταλέγεται και η Δανάη Κώτη που δεν παρευρέθηκε την ημέρα των βραβείων B/innovate – εξηγούν στο ΒΗΜΑ πώς δημιούργησαν μια ψηφιακή πλατφόρμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για νέους 15 έως 25 ετών, επιχειρώντας να καλύψουν ένα κενό που, όπως λένε οι ίδιοι, παραμένει έντονο στην ελληνική κοινωνία.

«Παρατηρήσαμε ότι πολλοί νέοι δυσκολεύονται να πάρουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις, ενώ δεν γνωρίζουν βασικούς οικονομικούς όρους. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά τη γενιά μας και το βλέπουμε καθημερινά», αναφέρει η Σταυρούλα Φωτιάδου.

Η βασική καινοτομία της ιδέας, όπως εξηγούν οι μαθητές, είναι η δυνατότητα προσομοίωσης πραγματικών οικονομικών επιλογών.

«Αυτό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι το SimulationApp, όπου ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει διαφορετικά σενάρια με τα δικά του δεδομένα και να δει ποια επιλογή είναι πιο σωστή για εκείνον εκείνη τη χρονική περίοδο», εξηγεί ο Αράμ Εζεκελιάν.

Εντυπωσιασμένη από την ανταπόκριση που έλαβε, η ομάδα θεωρεί ότι η ιδέα έχει σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

«Ήδη έχουμε πάρει τρομερό feedback από ειδικούς, από καθηγητές πανεπιστημίων και από την κυρία Καραγιαννάκη του ACE. Και εκείνοι αλλά και εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να εξελίξουμε πάρα πολύ την ιδέα μας γιατί απευθυνόμαστε σε ένα μεγάλο δυναμικό γκρουπ της αγοράς», σημείωσε ο Σωτήρης Μπραΐμης.

Οι μαθητές στάθηκαν ιδιαίτερα και στην ανάγκη οικονομικής εκπαίδευσης των μικρότερων ηλικιών.

«Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα οικονομικές γνώσεις αποκτούσαν κυρίως όσοι ακολουθούσαν την κατεύθυνση της Οικονομίας και της Πληροφορικής. Οι υπόλοιποι μαθητές δεν είχαν σχεδόν καμία επαφή με αυτά τα ζητήματα», αναφέρει ο Σωτήρης Μπραΐμης, ενώ η ομάδα εξηγεί πως γι’ αυτό το λόγο επέλεξε ως βασικό κοινό ηλικίες από 15 έως 25 ετών.

Το πρόγραμμα φαίνεται πως ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον τους γύρω από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

«Όλοι μας ενδιαφερόμαστε προς αυτόν τον τομέα, ακόμα κι αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι τι θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Έχουμε επιρροές από τον κόσμο της επιχειρηματικότητας κι έχουμε αποκομίσει πολλά ερεθίσματα ώστε να κατανοούμε τις προοπτικές που υπάρχουν», δηλώνει η Ναταλί Γεωργιάδη.

Οι μαθητές περιγράφουν την εμπειρία του B/innovate ως καθοριστική.

«Η όλη εμπειρία ήταν καταπληκτική. Στην ανακοίνωση των βραβείων πάθαμε πραγματικά σοκ», λέει γελώντας ο Σωτήρης Μπραΐμης, προσθέτοντας: «Είναι πολύ σημαντικό να προωθείται η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία γιατί συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ακόμα και κάποιος που δεν θέλει να ασχοληθεί αποκλειστικά με την επιχειρηματικότητα, μπορεί να βρει μέσα από αυτήν έναν τρόπο να συνδυάσει όλα τα ενδιαφέροντά του».

«Τέτοιες δράσεις δίνουν ζωή στις ιδέες των νέων και βοηθούν τους μαθητές να μπουν στον κόσμο της επιχειρηματικότητας», σημειώνει η ομάδα για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών από το ΒΗΜΑ και την ALTER EGO MEDIA σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

2ο Βραβείο – «Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων», Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω»

«Κανείς δεν μας έμαθε πώς να επιβιώνουμε μέσα στις οθόνες»

Το 2ο Βραβείο απέσπασε η ομάδα του Γυμνασίου Ζηπαρίου Κω, με την ιδέα «Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων».

Η πρόταση των Κωνσταντίνα Καραγιάννη, Αργυρώ Σβύνου και Βασίλη Χατζηχαραλάμπου – Γεροβασίλη εστιάζει στην ψυχική ενδυνάμωση των εφήβων μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που, όπως εξηγούν, συχνά εντείνει την ανασφάλεια και την πίεση.

«Πρέπει να υπάρξουν πιο ασφαλή ψηφιακά περιβάλλοντα για τους εφήβους. Μέσα στα social media πολλοί νέοι μαθαίνουν να αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους και αυτό ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε», δηλώνει στο ΒΗΜΑ η Αργυρώ Σβύνου.

Η βασική καινοτομία της ιδέας, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι ότι η εφαρμογή επιχειρεί να καλύψει ένα κενό ανάμεσα στην ψυχολογική υποστήριξη, την αυτοβελτίωση και την καθημερινή ψηφιακή εμπειρία των εφήβων.

«Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο στην αγορά πέρα από ψυχολόγους ή διατροφολόγους. Δεν βρήκαμε κάτι “ενδιάμεσο”, που να βοηθά αλλά και να υποστηρίζει ταυτόχρονα χωρίς να πιέζει», εξηγεί η Κωνσταντίνα Καραγιάννη.

Στο pitching της ομάδας, οι μαθήτριες περιέγραψαν τη συνθήκη που αποτέλεσε αφετηρία της ιδέας τους: «Χρειάζονται μόλις 30 δευτερόλεπτα scrolling για να αρχίσει ένας έφηβος να αμφιβάλλει για το σώμα και την αξία του. Είμαστε η γενιά που μεγάλωσε μέσα στις οθόνες, αλλά κανείς δεν μας έμαθε πώς να επιβιώνουμε μέσα σε αυτές».

Η εφαρμογή, όπως είπαν, σχεδιάστηκε «από εφήβους για εφήβους» και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια ασφαλής κοινότητα υποστήριξης και όχι ως ένα ακόμη ανταγωνιστικό περιβάλλον social media.

«Δεν σε κρίνουμε, σε καταλαβαίνουμε επειδή είμαστε κι εμείς έφηβοι», ανέφεραν χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους για να εισπράξουν θερμό χειροκρότημα από την αίθουσα.

Οι δύο συμμαθήτριες δηλώνουν στο ΒΗΜΑ με συστολή αλλά και χαρά για την διάκρισή τους ότι το πρόγραμμα τούς άνοιξε νέους ορίζοντες γύρω από την επιχειρηματικότητα.

«Προσωπικά θα ήθελα πολύ να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα που στην αρχή δεν σκεφτόμουν καν ότι υπάρχουν», αναφέρει η Κωνσταντίνα Καραγιάννη.

Πώς φαντάζονται την εξέλιξη της ιδέας τους στο μέλλον; «Σκεφτόμαστε αρχικά να αναλάβουμε εμείς την ιδέα και να επηρεάσουμε θετικά και άλλους εφήβους. Και όταν μεγαλώσουμε, θα θέλαμε η επόμενη γενιά εφήβων να συνεχίσει την εφαρμογή», επιβεβαιώνουν.

Οι δυο τους ζητούν να στείλουν μέσα από το ΒΗΜΑ ένα μήνυμα στους νέους που φοβούνται να τολμήσουν το διαφορετικό: «Στην αρχή διστάζαμε πολύ να πάρουμε μέρος στον διαγωνισμό. Αλλά αυτό που θα λέγαμε σε όποιον φοβάται να πάρει μια ιδέα στα χέρια του και να την εξελίξει είναι να μπει στη διαδικασία και να το τολμήσει. Γιατί αυτό είναι που τελικά σε βοηθά να πετύχεις».

3ο Βραβείο – «CrisisLink», Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

«Στην κρίση, ο χρόνος σώζει ζωές»

Το 3ο Βραβείο του b/innovate απέσπασε η ομάδα CrisisLink των Νικολάου Κρέτση, Κωνσταντίνου Τσαπατσάρη και Αθηνάς Χατζηαντωνίου από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Η ομάδα παρουσίασε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων, που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ενημέρωση, τον συντονισμό και την καθοδήγηση πολιτών και αρχών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

«Βρισκόμαστε σε μια χώρα με πάρα πολλούς σεισμούς και πυρκαγιές κάθε χρόνο. Παρατηρήσαμε ότι σε τέτοιες καταστάσεις υπάρχει συχνά χάος και έλλειψη ή παντελής απουσία συντονισμού. Γι’ αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που να συντονίζει τις προσπάθειες και να βοηθά να σωθούν περισσότεροι άνθρωποι», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Τσαπατσάρης.

Η βασική καινοτομία της πρότασης, όπως εξηγούν στο ΒΗΜΑ, είναι ότι το CrisisLink δεν είναι μια απλή εφαρμογή ειδοποιήσεων, αλλά ένα ολοκληρωμένο εργαλείο καθοδήγησης και διαχείρισης κρίσεων σε πραγματικό χρόνο.

«Οι περισσότερες υπάρχουσες λύσεις περιορίζονται στην ενημέρωση. Εμείς προσπαθούμε να ενοποιήσουμε την πρόβλεψη, την καθοδήγηση, την απόκριση και τον συντονισμό βοήθειας».

Στο pitching τους περιέγραψαν μια εικόνα που, όπως είπαν, αποτελεί πλέον γνώριμη εμπειρία για πολλές ελληνικές οικογένειες: μια φωτιά που πλησιάζει, αντικρουόμενες οδηγίες και πανικό.

«Ξαφνικά μυρίζουμε καπνό. Λίγα λεπτά αργότερα βλέπουμε τη φωτιά να πλησιάζει. Οι οδηγίες είναι μπερδεμένες, όλοι τρέχουν και επικρατεί πανικός», ανέφεραν.

Το CrisisLink επιχειρεί να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο σύστημα καθοδήγησης και συντονισμού σε πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης ενημερώνεται άμεσα για το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή του, λαμβάνει ασφαλείς διαδρομές διαφυγής, ενώ οι αρμόδιες αρχές αποκτούν εικόνα των αναγκών και των διαθέσιμων πόρων.

Ο Νικόλαος Κρέτσης στέκεται στην εμπειρία που αποκόμισαν ως ομάδα από τη συμμετοχή τους στο B/innovate. «Κρατάμε τη σκληρή δουλειά, αλλά και το ότι μάθαμε να μιλάμε μπροστά σε κόσμο και να παρουσιάζουμε σωστά την ιδέα μας», λέει ενώ συμπληρώνει ότι μέσα από τη διαδικασία κατάφεραν «να εξηγήσουν καλύτερα τους προβληματισμούς που θέλουν να αναδείξουν».

Η Αθηνά Χατζηαντωνίου σημειώνει ότι η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα και η ευκαιρία να παρουσιάσουν την ιδέα τους μπροστά σε ανθρώπους της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία και την τύχη της εφαρμογής του. Όπως συνόψισε η τριάδα των βραβευμένων μαθητών για τη φιλοσοφία της ιδέας τους: «Στην κρίση, η σωστή ενημέρωση κερδίζει χρόνο — και ο χρόνος σώζει ζωές».

Στη σκηνή του B/innovate

Εκτός από τις τρεις ομάδες που απέσπασαν τα κορυφαία βραβεία, στη σκηνή του B/innovate παρουσιάστηκαν ακόμη εννέα μαθητικές προτάσεις που ανέδειξαν το εύρος των προβληματισμών αλλά και της δημιουργικής σκέψης της νέας γενιάς. Από την παραπληροφόρηση και τη βιώσιμη κατανάλωση μέχρι την ψυχική υγεία και την πράσινη μετακίνηση, οι μαθητές επιχείρησαν να προσεγγίσουν υπαρκτά κοινωνικά ζητήματα μέσα από εργαλεία τεχνολογίας, συνεργασίας και επιχειρηματικότητας.

VoltaGo – Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον»

«Θέλουμε να κάνουμε την καθημερινή μετακίνηση πιο βιώσιμη»

Από το Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον», η ομάδα VoltaGo παρουσίασε μια εφαρμογή που επιχειρεί να συνδέσει την καθημερινή μετακίνηση με τη βιωσιμότητα, τη σωματική άσκηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Την ομάδα αποτελούν οι Φραγκίσκος Τσακνάκης, Γιάννης Πατεράκης και Μηνάς Δαματόπουλος Χαλκιαδάκης.

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από την παρατήρηση της καθημερινής κυκλοφοριακής συμφόρησης αλλά και της απομάκρυνσης των ανθρώπων από πιο ενεργούς τρόπους μετακίνησης.

«Κατανοούμε τη συχνή κίνηση στους δρόμους και το πόσο δύσκολο είναι κάποιος να βρίσκεται ώρες μέσα στο αυτοκίνητο για να πάει από το σπίτι στη δουλειά του», αναφέρουν στο ΒΗΜΑ οι μαθητές. «Παρατηρούμε επίσης ότι ο κόσμος στις μέρες μας δεν γυμνάζεται αρκετά και ότι το περιβάλλον βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση».

Η εφαρμογή επιβραβεύει τη χρήση ποδηλάτου μέσα από ένα σύστημα πόντων και συνεργασιών με καταστήματα. «Ο χρήστης θα ποδηλατεί, θα κερδίζει πόντους και θα μπορεί να τους εξαργυρώνει σε συνεργαζόμενα καταστήματα», εξηγούν.

Οι μαθητές περιγράφουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ως μια πρώτη ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της καινοτομίας. «Ήταν μια φανταστική εμπειρία. Μάθαμε πολλά νέα πράγματα μέσα από τα σεμινάρια και αποκτήσαμε πολλές εμπειρίες σχετικά με τις εφαρμογές και τους υπολογιστές».

Save The Wasted – Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ποδοχωρίου Καβάλας

«Αρχίσαμε να βλέπουμε διαφορετικά όσα πριν θεωρούσαμε δεδομένα»

Από το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ποδοχωρίου Καβάλας, η ομάδα «Save The Wasted» παρουσίασε μια mobile εφαρμογή που στοχεύει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και προϊόντων. Την ομάδα αποτελούν οι Χρυσάφης Αναστασιάδης, Βηθλεέμ Καμμά, Φωτεινή Καραγιαννίδου, Θανάσης Κόνιας και Ευγενία Κουτούλα.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε καταστηματάρχες να διαθέτουν προϊόντα κοντά στην ημερομηνία λήξης τους σε σημαντικά μειωμένες τιμές.

«Τα καταστήματα μπορούν να ανεβάζουν προϊόντα με κοντινή ημερομηνία λήξης σε χαμηλότερη τιμή, ώστε να μπορούν να τα αγοράσουν άνθρωποι που ίσως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα προμηθευτούν κανονικά», εξηγούν οι μαθητές.

Η ομάδα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη διάσταση κοινωνικής προσφοράς της ιδέας. «Προϊόντα που δεν θα καταφέρνουμε να διαθέσουμε, όπως φρούτα και λαχανικά, θα μπορούν να προσφέρονται σε συνεργαζόμενες φιλοζωικές οργανώσεις».

Οι μαθητές σημειώνουν ότι μέσα από το πρόγραμμα B/Innovate άλλαξε ο τρόπος σκέψης τους: «Αρχίζουμε πλέον να βλέπουμε με άλλο μάτι πράγματα που παλαιότερα θεωρούσαμε δεδομένα. Όταν ξέρουμε ότι κάτι μπορεί να πεταχτεί, πλέον λέμε αμέσως: “Αυτό μπορεί να μπει στο Save The Wasted”».

«Φίλτρο Αλήθειας» – Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου

«Δεν θέλαμε μόνο μια ιδέα, αλλά κάτι βιώσιμο»

Από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου, η ομάδα «Φίλτρο Αλήθειας» παρουσίασε μια πλατφόρμα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Την ομάδα αποτελούν οι Νικόλας Κιάφας, Άγγελος Ραγκούσης, Μαρία Φρέσκου, Αρετή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Ριζοβολιώτη.

Η ιδέα βασίζεται σε μια ιστοσελίδα που θα προσθέτει ενδείξεις αξιοπιστίας σε άρθρα και ειδήσεις, βοηθώντας τους χρήστες να ξεχωρίζουν το τεκμηριωμένο περιεχόμενο από το παραπλανητικό.

«Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που επηρεάζει όλους — την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο», αναφέρει ο Νικόλας Κιάφας.

Η ομάδα στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία μετατροπής μιας ιδέας σε ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό μοντέλο. «Δεν ήταν μόνο να βρούμε ένα πρόβλημα και μια λύση. Έπρεπε να μπούμε και στη λογική του πώς θα γίνει κάτι πραγματικά βιώσιμο», σημειώνει ο Άγγελος Ραγκούσης.

Για τα μέλη της ομάδας, το πρόγραμμα αποτέλεσε και μια πρώτη γνωριμία με τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της δημοσιογραφίας. «Μας ενδιαφέρει πολύ ο τομέας των fake news και μέσα από την έρευνα και τη συνεργασία που κάναμε θεωρούμε ότι μπορούμε πραγματικά να επενδύσουμε σε αυτό», αναφέρει στο ΒΗΜΑ η Μαρία Ριζοβολιώτη.

«G.R.E.E.N» – Εκπαιδευτική Αναγέννηση

«Αν μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, γιατί να μην το κάνουμε;»

Με επίκεντρο το πρόβλημα της ανακύκλωσης, η ομάδα G.R.E.E.N από το Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης παρουσίασε μια πρόταση αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για τη σωστότερη διαχείριση απορριμμάτων. Την ομάδα αποτελούν οι Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Κουνέλης, Χρήστος Μουτζούρης, Αναστάσιος Ρούσσος, Δημήτρης Πλαβούκος και Γιώργος Χριστοδούλου.

Η ιδέα γεννήθηκε από μια εικόνα που έγινε viral με τα σκουπίδια μετά την τελετή απονομής των Όσκαρ. «Σκεφτήκαμε ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, γιατί να μην το κάνουμε μέσα από μια startup όπως είναι η G.R.E.E.N;», αναφέρουν οι μαθητές.

Η πρόταση αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε τα απορρίμματα να κατανέμονται σωστά και να καταλήγουν στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης.

Παρότι ήταν από τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες του διαγωνισμού, οι μαθητές στάθηκαν ιδιαίτερα στη σημασία της συμμετοχής τους: «Το ότι προκριθήκαμε σημαίνει πολλά για εμάς. Αποκτήσαμε εμπειρίες που θα μας βοηθήσουν και στο μέλλον».

«Κέντρο Επιστημονικής Ενημέρωσης και Αποστιγματοποίησης Ψυχικής Υγείας» – Ελληνική Mensa

«Παρατηρούσαμε παιδιά να απομονώνονται»

Με αφετηρία την ψυχική υγεία των νέων, η ομάδα της Ελληνικής Mensa με τους μαθητές Γιάννη Αλεξανδρόπουλο και Σοφία Δημάκη παρουσίασε την ιδέα για ένα «Κέντρο Επιστημονικής Ενημέρωσης και Αποστιγματοποίησης Ψυχικής Υγείας».

Η πρόταση αφορά μια οργανωμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και υποστήριξης παιδιών, εφήβων και γονέων, με στόχο τον περιορισμό του κοινωνικού στιγματισμού σε θέματα ψυχικής υγείας.

«Παρατηρήσαμε πολλά άτομα, ειδικά στο σχολείο μας, να είναι μόνα και αποκομμένα από τους γύρω τους λόγω του κινητού και των εφαρμογών που χρησιμοποιούσαν», αναφέρει η Σοφία Δημάκη.

Και οι δύο συμμαθητές περιγράφουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ως μια διαδικασία που τους βοήθησε να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας αλλά και να κατανοήσουν πώς διαμορφώνεται μια επιχειρηματική ιδέα. «Μάθαμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και αυτό μας βοήθησε πολύ», σημειώνει ο Γιάννης Αλεξανδρόπουλος.

Οι δώδεκα ομάδες του B/innovate δείχνουν ότι η καινοτομία μπορεί να ξεκινήσει από διαφορετικές αφετηρίες και να εξελιχθεί σε μια επιχειρηματική πρωτοβουλία με προοπτική στο μέλλον. Οι τεχνολογικές εφαρμογές που προτείνουν έχουν κοινωνικό, περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό και πρακτικό αντίκτυπο. Κοινό τους σημείο είναι η ανάγκη των μαθητών να αφουγκραστούν όσα συμβαίνουν γύρω τους και να αναζητήσουν τρόπους να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Αρκεί να τολμήσουν.